Vermischtes Rieden

17.09.2017

2

0 17.09.2017

Ensdorf. "Freundlich grüßt ins Vilstal nieder vom Berg dies herrlich Gotteshaus." Dieses Wallfahrtslied fasst zusammen, was die Gläubigen am Sonntag zur Wallfahrtskirche zu den 14 Nothelfern auf dem Eggenberg zog. Sie kamen um ihnen ihre Sorgen und Nöte vorzutragen, um Fürsprache bei Gott zu bitten.

Fünf Jahre habe das Fest unter Regenschauern gelitten habe, sagte Pfarrer Pater Hermann Sturm. Heute seien Zelte aufgestellt, aber "der Regen bleibt aus, sogar die Sonne kommt hinter den Wolken hervor".Die Festpredigt hatte Jugendpfarrer Gerhard Pöpperl, Präfekt des Priesterseminars in Regensburg, unter das Thema "Die Zukunft der Kirche" gestellt. Er band das Sonntagsevangelium in seine Predigt ein, berichtete aus eigenem Erleben und forderte die Gläubigen zusammenfassend auf: "Bauen Sie mit an der Kirche der Zukunft! Seien sie die Zukunft ihrer Kirche!" In Konzelebration mit Pfarrer Pater Hermann Sturm feierte er mit vielen Gläubigen vor der Kirche den Festgottesdienst.Musikalisch umrahmt wurde dieser vom Ensdorfer Kirchenchor St. Jakobus unter Leitung von Gerhard Tschaffon und der Don-Bosco-Blaskapelle unter Stabführung von Bruder Georg Bayerl. Weiterer Bericht folgt in einer der nächsten Ausgaben.