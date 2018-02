Vermischtes Rieden

02.02.2018

5

0 02.02.2018

Ensdorf. Bei der Dienstversammlung der Feuerwehr Ensdorf, die sich der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus anschloss, ließ Kommandant Hubert Haller das abgelaufene Jahr Revue passieren. "Von 39 Feuerwehr-Dienstleistenden, darunter 12 Frauen, sind 33 Übungen absolviert worden", berichtete er. Mit der Wehr Wolfsbach zusammen könne man auf 21 Atemschutzgeräteträger bauen. 15 Maschinisten, darunter vier Frauen, zähle die Ensdorfer Feuerwehr.

Von 39 FeuerwehrDienstleistenden, darunter 12 Frauen, sind 33 Übungen absolviert worden. Kommandant Hubert Haller

Zu 30 Einsätzen mit fünf Bränden, einem Fehlalarm sowie 24 technischen Hilfeleistungen sei die Wehr gerufen worden. Funk-, Dienstplan-, Maschinisten- und Atemschutzübungen, Übungen zur Aktionswoche und für Löschabzeichen seien absolviert worden, so der Kommandant. Den Lehrgang im Brandschutzhaus Würzburg besuchten Matthias Dollacker und Maximilian Wein, für Gerätewarte Maximilian Wein, für Gruppenführer Andrea Reiser, für Atemschutz Johannes Wein, für Funk Wolfgang Reiser und Korbinian Wein, für Maschinisten Matthias Dollacker, für Gruppenführer Jakob Patzelt, den THL-Lehrgang Wolfgang Reiser und den für Zugführer Martin Reiser. Acht Feuerwehr-Dienstleistende und ein Springer hätten das Leistungsabzeichen "Gruppe im Löscheinsatz" abgelegt.Angeschafft wird eine Tragkraftspritze mit einer maximalen Förderleistung bei 10 bar. Zum Kauf des Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) sprach stellvertretender Kommandant Martin Reiser. Er wies darauf hin, "dass die genauen Daten erst im Gemeinderat behandelt werden müssen". Jugendwart Wolfgang Reiser, der durch Thilo von Hanstein und Christoph Staufer unterstützt wird, berichtete bei der Dienstversammlung: "Zum Jahresende hatte die Ensdorfer Jugendfeuerwehr 19 Mitglieder, darunter fünf Mädchen." Michael Neger und Georg Wein seien zur aktiven Wehr gewechselt.Für 79 Übungen fielen 312 Stunden für Jugendliche und 443 für Ausbilder an. Jugendsprecher waren Maximilian Schimmelpfennig und Magdalena Wein. Wolfgang Reiser listete Übungen, Fortbildung und Freizeiten auf. Er freute sich, dass Ensdorf in Kümmersbruck Landkreismeister wurde "und beim Bezirksentscheid in Floß mit Platz 8 den Landkreis im Landesentscheid vertreten durfte." Bronzene und silberne Leistungsabzeichen erwarben die Jungfeuerwehrler im Burgenland; ein Höhepunkt folgte mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde.Ein "Vergelt's Gott" sprach Bürgermeister Markus Dollacker allen Aktiven für ihr freiwilliges Engagement bei Übungen und Einsätzen aus. Sein Dank gelte auch allen Jugendlichen der Wehr. Dem schloss sich Pater Liebenstein an, "denn Jugendwehr ist Persönlichkeitsbildung". Kreisbrandmeister Jürgen Ehrnsberger betonte: "Die Zahl eurer Einsätze und Übungen zeigt, dass ihr das ganze Jahr gefordert seid."