Vermischtes Rieden

20.04.2018

Aus den Pfarreien Rieden, Mariä Himmelfahrt, und Vilshofen, St. Michael, konnten dreizehn Kinder die erste Heilige Kommunion empfangen. Nach dem feierlichen Zug der Kinder zusammen mit den Ministranten, den Eltern und Pfarrer Gottfried Schubach in die Riedener Pfarrkirche, begann die heilige Messe. Zum Taufgedächtnis wurden die Kinder nach vorne gerufen und dabei die Kommunionkerzen entzündet.

Dabei erläuterte Pfarrer Schubach besonders die Bedeutung der Zeichen bei der Erstkommunion: Die weiße Albe, die Kommunionkerzen und das Weihwasser als Erinnerung an die Taufe, die die Erstkommunionkinder am Anfang ihres Lebens empfangen hatten.Damals wurde der Glaube für die Kinder von den Eltern bezeugt, nun könnten sie für sich selber sprechen und das damals gegebene Taufversprechen auf diese Weise bestätigen.In der Predigt erläuterte Pfarrer Schubach, dass durch den Empfang der Eucharistie, dem Leib Christi, die Verbindung mit Christus noch tiefer gefestigt und gestärkt wird nach dem Wort Jesu vom Weinstock, der die Reben nährt, damit sie dann reiche Frucht bringen können. "So geht es auch im Leben als Christ darum, gestärkt durch Christus reiche Frucht für das Reich Gottes zu bringen." Die Messe wurde umrahmt durch den Jugendchor Lord's Day der Pfarrei, der unter der neuen Chorleiterin Cornelia Fischer sang. Die Klassenlehrerin Sandra Weitzer übernahm die Lesung und die Rektorin der Grundschule Rieden, Christine Kölbl, sprach eine Fürbitte.Folgende Kinder durften das erste Mal an den Tisch des Herrn: Lina Fischer, Julia Götz, Sophie Grunewald, Samuel Haas, Eva Hofrichter, Benedikt und Felizia Kohl, Leonie Kölbl, Malina Schantz, Sarah Schneider, Leo Schnellinger, Rubina Schultz und Alina Spies.