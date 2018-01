Vermischtes Rieden

23.01.2018

Wolfsbach. Vor 50 Jahren haben sich Elfriede und Leonhard Holler das Ja-Wort gegeben. Ihre Goldene Hochzeit feierten sie nun im Kreise ihrer Familie, mit Verwandten und Freunden. Bürgermeister Markus Dollacker gratuliert dem Jubelpaar und überreichte für die Gemeinde Blumen und ein Präsent. Pater Hermann Sturm gratulierte ebenfalls mit einem Geschenk, wünschte dem Paar Gesundheit und Gottes Segen.

Leonhard Holler wurde am 1. Juni 1947 in Wolfsbach geboren und besuchte dort auch die Schule. Im Anschluss absolvierte er eine Maurerlehre bei Staufer-Bau in Rieden. Seinen Wehrdienst leistete er in Hemau, ab 1968 arbeitete er als Maurergeselle und später als Polier bis zu seinem Ruhestand bei Staufer-Bau. Seine Ehefrau Elfriede wurde 1949 als Tochter der Eheleute Schießl in Allertshofen (Gemeinde Adertshausen) geboren und ging dort auch zur Schule. Da sie auf dem elterlichen Hof mitarbeiten musste, machte sie keine Ausbildung, besuchte jedoch in der Winterzeit die Haushaltungsschule in Hohenburg. Später arbeitete sie bis zu ihrem Ruhestand im Klinikum St. Marien in Amberg.Leonhard lernte seine Elfriede 1966 beim Tanz im Gasthaus Reis in Mendorferbuch kennen und lieben. Bereits am 20. Januar 1968 heirateten die beiden standesamtlich, anschließend kirchlich in der Wallfahrtskirche Stettkirchen. 1969 zog das junge Ehepaar nach Wolfsbach zu Leonhard Hollers Eltern, übernahm 1972 den elterlichen Hof und bewirtschaftete diesen bis 1991. Aus der Ehe gingen eine Tochter und zwei Söhne hervor. Die größte Freude des Paares sind die sechs Enkel, die oft zu Besuch kommen.