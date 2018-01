Vermischtes Rieden

09.01.2018

Das volle Programm absolviert die Schützengesellschaft Vilstal Rieden bei ihrer Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag: Neuwahlen, Ehrungen und die Bekanntgabe der Gewinner beim Vereinsschießen und des Wanderpokals stehen auf der Tagesordnung.

Schützenmeister Thomas Graf berichtete im Schützenheim an der Vilshofener Straße in seinem Jahresrückblick von vielfältigen Aktivitäten. Vereins-, Faschings-, Oster-, Königsschießen und Königsproklamation gehörten ebenso wie Nuss- und Weihnachtsschießen sowie die Weihnachtsfeier zum Jahresablauf. Die Preisverteilung der Marktmeisterschaft sei wieder mit dem Sommerfest verbunden worden. Die Mitglieder waren mit Fahnenabordnung an kirchlichen und weltlichen Festen vertreten. Hervorheben, so Graf, wolle er besonders den Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde durch den amtierenden Gauschützenmeister, dem Ehrenmitglied des Vereins, Klaus Jaintzyk. Als Schützenmeister habe er an der Delegiertenversammlung teilgenommen, auch seien zwei Sitzungen und vier erweiterte Sitzungen abgehalten worden. Detailliert in Ausgaben und Einnahmen gab Kassier Michael Rabenhofer den Kassenbericht. Trotz hoher Ausgaben, auch der OSB-Beitrag sei wieder erhöht worden, könne er ein deutliches Kassenplus gegenüber dem Vorjahr vermelden. Bei der anschließenden Jubilarehrung zeichnete der Schützenmeister gemeinsam mit 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner für 40-jährige Mitgliedschaft Rainer Salbeck sen. im Namen des Oberpfälzer und Deutschen Schützenbundes mit Ehrenurkunde und Goldener Ehrennadel aus. Emmanuel Reindl, der 50 Jahre Mitglied der SG Vilstal ist, war verhindert.Für verdienstvolle Mitarbeit im Schützenwesen des Oberpfälzer Schützenbundes wurden mit dem Goldenen Ehrenzeichen Thorsten Malotta, Achim Buchholz, Stephan Schwatz, Simon Wiesner, Manfred Hiermann und Samuel Fritz, mit der Goldenen Verdienstnadel Michael Rabenhofer, Sebastian Schwarzer, Jochen Lehr, Nicole Kohl und Thomas Graf ausgezeichnet. Die Verdienstauszeichnung wurde an Fabian Forster, Reinhard Orywol und Markus Jaintzyk überreicht.