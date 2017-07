Vermischtes Rieden

24.07.2017

Mit dem Bergsteigerlied "Wenn wir erklimmen" stimmte die Schulband unter Leitung von Fachlehrerin Agnes Kramer in der Aula der Mittelschule auf die Entlassfeier ein. Dann folgte auch sogleich der Gipfel der Veranstaltung.

Ensdorf. "Ihr seid heute Glückspilze, denn alle dürfen heute das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule in Empfang nehmen, viele von euch haben den Quali geschafft", betonte Rektorin Helga Gradl. Wie ein roter Faden zog sich der Vergleich mit Pilzen und deren meist unsichtbarem Geflecht im Boden, dem Mycel, durch ihre Abschlussrede.Er sehe Erleichterung, ein bisschen Freude aber auch Spannung und Vorfreude in den Gesichtern. "Die Schule ist endlich vorbei", so Bürgermeister Markus Dollacker. Wer das so glaube, sei jedoch schiefgewickelt. Nun gelte es, Eigenverantwortung zu übernehmen. "Was jetzt kommt, liegt mehr denn je in Eurer eigenen Verantwortung und Entscheidung." Viel Glück und Erfolg für die Zukunft wünsche er den Absolventen. "Ihr habt die vergangenen Monate zusammen mehr oder weniger harmonisch überlebt", meinte Elternbeiratsvorsitzende Astrid Eichenseer. Nun aber gehe ein Lebensabschnitt zu Ende und ein neuer beginne. Dazu wünsche der Elternbeirat alles Gute."Unsere Schulzeit im Schnelldurchlauf und wie es mit der 5. Klasse begann" war die Präsentation überschrieben, bei der Lara Schwarzenberger und Paula Rubenbauer mit einer Rückschau auf fünf gemeinsamen Jahre der Abschlussklasse die Gäste zum Schmunzeln und Lachen brachten. Ihr Dank, unterstrichen die beiden, gelte Rektorin Helga Gradl und den Lehrkräften, für die sie Blumen und Präsente parat hatten. In ihren abschließenden Worten ging die Rektorin weiter auf den Vergleich mit Pilzen und deren Mycel ein: "Wir an der Schule haben auch ein Mycel. Ein ganz besonderes - das Schulmycel".Im Netzwerk in und rund um die Schule herum erinnerte sie an gemeinsame Projekte mit der heimischen Wirtschaft aber auch an die guten Beziehungen zu den Grundschulen Rieden und Schmidmühlen. Weiter betonte sie "Ihr seid mit der Mittelschule Ensdorf eine Symbiose eingegangen. Von Lehrern und Mitschülern habt ihr Nährstoffe in Form von Wissen und Fähigkeiten erhalten. Ihr selbst habt durch euer Lern- und Sozialverhalten andere geprägt und unterstützt".Gute Pilze seien wertvoll: Alle hätten den Abschluss der Mittelschule erreicht, 87 Prozent der Teilnehmer den Quali bestanden. Mit einem Quali-Schnitt von 1,9 habe Dominic Schuster am besten abgeschnitten. Dicht gefolgt Lara Schwarzenberger, Jonas Gräml und Louis Hummel mit 2,0. Sie überreichte den Vieren Pilze als Präsent. Lobend hob die Rektorin auch noch Nadine Domogalla und Kevin Erler hervor, die "mit Freude und Eifer" an der AG Schülerfirma und Schulgarten teilnahmen.