Vermischtes Rieden

28.11.2017

Vilshofen. Der Wissenstest sei der Einstieg in die Feuerwehrlaufbahn, betonte Kreisbrandinspektor (KBI) Hubert Blödt. Im Gerätehaus stellten sich diesem 15 Nachwuchskräfte der Vilshofener und sechs der Riedener Wehr (Bild). Fragen wie "Dürfen Jugendliche nachts oder bei Dunkelheit eingesetzt werden?" waren zu beantworten. Blödt und Kreisbrandmeister (KBM) Jürgen Ehrnsberger prüften. "Alle bestanden und legten saubere Arbeit hin", gratulierte der KBI. Ehrnsberger lobte "die hervorragende Leistung, die beweist, dass ihr das notwendige Wissen habt." Anerkennung galt den Jugendwarten Andreas Preischl (Vilshofen) und Stefan Scharl (Rieden). Vilshofens Kommandant Rudi Beck dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Blödt und Ehrnsberger überreichten die bronzene Plakette Stufe 1 an Florian Fehlner, Franziska Fehlner, Lucien Höfler, Vanessa Piller, Hanna Albrecht, Jonas Bleyer, Ena Preichl, Fabian Eiglspergerer, Dennis Scholz, Daniel Blank (alle Vilshofen), Luca Hollweck, Maximilian Graf und Lukas Höfler (alle Rieden), die Silberne (Stufe 2) an Alina Scholz und Vera Preischl (beide Vilshofen), die Goldene (Stufe 3) an Michael Ehrnsperger (Vilshofen) Jonas Weiß und Simon Schmidt (beide Rieden). Für Stufe 4 bedachten sie Lena Albrecht, Philip Graf ( beide Vilshofen) und Elias Hollweck (Rieden) mit Urkunde und Plakette. Ihnen allen gratulierten KBI Hubert Blödt, Bürgermeister Erwin Geitner (von links), Vilshofens Kommandant Rudi Beck und KBM Jürgen Ehrnsberger (von rechts) sowie weitere Verantwortliche. Bild: sön