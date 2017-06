Vermischtes Rieden

11.06.2017

11.06.2017

Rieden/Vilshofen. "Du bist gehalten", so überschrieb Domkapitular Thomas Pinzer seine Predigt anlässlich der Firmung von 67 Jugendlichen aus den katholischen Pfarreien Rieden, Vilshofen, Ensdorf, Ebermannsdorf und Pittersberg. Mit der Frage "Warum ist heute ein schöner Tag?" begann er seine Predigt. Schnell kam die Antwort: "Weil heute Firmung ist!" Ausgehend davon erläuterte er die Bedeutung des Firmsakraments als Bestärkung zu einem Leben als guter Christ nach dem Gebot Jesu, wie es in der Bergpredigt dargelegt ist - gehalten von der Liebe Gottes, gestärkt mit den Früchten des Heiligen Geistes wie sie im Brief des Apostels Paulus an die Galater beschrieben sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Als bleibende Erinnerung überreichte Pinzer jedem Firmling einen Anhänger mit der Aufschrift "Du bist gehalten".