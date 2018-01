Vermischtes Rieden

15.01.2018

15.01.2018

Thanheim. "33 Aktive, darunter zwei Damen, leisten derzeit Dienst bei der Thanheimer Freiwilligen Feuerwehr, ein Kamerad wurde aus der Jugendfeuerwehr übernommen", berichtete Kommandant Bernhard Metschl bei der Dienstversammlung im Gerätehaus. Zu vier Einsätzen sei die Wehr im Jahr 2017 gerufen worden: Sicherheitswache, Verkehrssicherung beim Landkreislauf, Verkehrsunfall bei Haselbach, Flächenbrand bei Seulohe und technische Hilfeleistung bei einer Ölspur.

Metschl berichtete weiter von Übungen, bei denen Unfallverhütungsvorschriften, Erste Hilfe, Digitalfunk, technischer Hilfeleistung, Knoten und Anleitern behandelt wurden. Weiter berichtete er von der Teilnahme an einer Großübung in und bei der Schule Rieden, "bei der wir für die Wasserversorgung eingesetzt waren" sowie der Übung in Thanheim mit dem Szenario "Unfall bei Waldarbeiten Nähe Dornberg, mit Bergung vermisster und eingeklemmter Personen" im Zuge der Aktionswoche.Neu angeschafft wurden im vergangenen Jahr Feuerwehrbeil, Beiltasche, Feuerwehrgurt, Handschuhe und Druckbegrenzungsventil. Metschl dankte seinem Stellvertreter Hans Westiner, Gerätewart Andreas Schoppe, Jugendwart Michael Rothut III, Funkwart Marcus Färber sowie Feuerwehrvereinsvorsitzendem Joachim Hantke. "Auf vier Jugendliche, zwei Mädchen und zwei Jungen, konnte zum 1. Januar 2017 die Jugendfeuerwehr bauen", berichtete Michael Rothut III. Ein Mitglied wurde in die aktive Wehr übernommen. Zum Ende des Jahres wurden drei Jugendliche in die Jugendfeuerwehr aufgenommen, die aktuell sechs Mitglieder zählt. Drei weitere Jugendliche würden bis zum Erreichen des 12. Lebensjahres an die Jugendfeuerwehr herangeführt. Der Nachwuchs legte den Wissenstest in Ensdorf nach nur drei Wochen Vorbereitung mit Erfolg ab. Zudem habe die Jugendfeuerwehr, so Rothut, an zahlreichen Funkübungen teilgenommen, "Die Leistung, welche die Feuerwehr Thanheim mit der Organisation des Benefizkonzerts erbrachte, wird als Höhepunkt in ihre Geschichte eingehen", lobte Bürgermeister Markus Dollacker. Pfarrer Pater Hermann Sturm setzte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr "mit den Werken der Barmherzigkeit, wie sie in der Bibel stehen" gleich. Pfarrer Sturm betonte mit Blick auf das Benefizkonzert: "Was der Hantke in die Hand nimmt, das wird durchgezogen." Der in Nürnberg als Pfarrer tätige Pater Andreas Kroworsch dankte für den Besuch der Thanheimer Feuerwehr bei seinem 25-jährigen Priesterjubiläum.