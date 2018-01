Vermischtes Rieden

Dem Riedener Feuerwehrverein steht im kommenden Jahr ein Wechsel bevor. Dann wird Vorsitzender Herbert Scharl nach 18 Jahren sein Amt zur Verfügung stellen.

Bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt hatten die Mitglieder der Feuerwehr ihrer verstorbenen Mitglieder gedacht. In der sich anschließenden Jahreshauptversammlung im Landgasthof Zum Bärenwirt standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt.Herbert Scharl blickte auf die Aktivitäten der Wehr, die auf 346 Mitglieder, davon 46 Frauen, bauen kann, im Berichtszeitraum zurück. "Das Jahr 2017 war geprägt von größeren Anschaffungen", betonte er. Der Kauf eines gebrauchten Lichtmastanhängers, der Anbau eines Carports an den Feuerwehrstadel und die größte Ausgabe, "der neue VW-Bus MTW, den wir komplett aus eigenen Mitteln finanzierten", hätten ein großes Loch in die Vereinskasse gerissen. Er betonte aber: "Rechnet man diese Investitionen weg, so haben wir eigentlich ein Plus in der Kasse." Gut seien die Feste gelaufen. Ob Florianstag mit den Wehren im südlichen Landkreis, Sommerfest mit Kinderprogramm oder Kirwa in Siegenhofen, wo zum vierten Mal ein Baum aufgestellt wurde. Zum neunten Mal sei die Bewirtung beim Habsberggang übernommen und der WC-Wagen zur Verfügung gestellt worden. Sein Dank gelte den Helfern und Musikanten, die kostenlos aufspielten. Viele Feste der Heimat wurden besucht.Gemeinsam mit Bürgermeister Erwin Geitner zeichneten Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Jürgen Ehrnsberger mit Treuenadeln und Ehrenurkunden für 50-jährige Mitgliedschaft Helmut Birkenseer, Rudolf Schmucker und Anton Walz aus. Für 40-jährige Treue wurden Josef Auer, Alfons Eichenseer sen., Josef Kölbl, Josef Wagner und Herbert Scharl geehrt. Verhinderten Jubilaren, so der Vorsitzende, werde die Auszeichnung nachgereicht.Bürgermeister Erwin Geitner betonte in seinen Gruß- und Dankesworten: "Es vergeht selten eine Woche, in der ihr nicht ausrücken müsst. Dies zeigt, wie notwendig die Aktiven der Wehr für die Marktgemeinde und ihre Bürger als Allroundhelfer bei Unglücksfällen sind." Eine Selbstverständlichkeit sei deshalb auch eine gute technische Ausstattung der Feuerwehr. "Der Neubau unseres Feuerwehrhauses mit einem Investitionsvolumen von 760 000 Euro zeigt euren Stellenwert nicht nur im Marktgemeinderat sondern auch in der Bevölkerung."