Vermischtes Rieden

30.04.2018

Großer Bahnhof beim Feuerwehrgerätehaus: Böllerschüsse knallen, die Feuerwehr Wolfsbacher marschiert über die Vilsbrücke auf - und hofft auf das Wohlwollen des Nachbarn.

Vilshofen. Zünftig spielten die Übler-Buam aus Wolfsbach auf, als die beiden Wehren mit ihren Fahnenabordnungen und den Festdamen des Jubelvereins sich beim Vilshofener Feuerwehrhaus aufstellten. Den Wolfsbachern half es nicht, dass sie per Leiterwagerl zwei Fässer Bier mitgebracht hatten, ums Holzscheitel-Knien kamen Vorsitzender Heinrich Eichenseer, Kommandant Günter Schindler und Festleiter Christian Holler nicht herum. "Zum Patenbitten seid's heid komma, wir hom eich scho von weit'n vernomma", verkündete Vilshofens Vorsitzender Georg Edenharter. "Für's Fest san mir scho fast komplett, blos koan Paten ham mia net. Ihr daad's uns die Rechten sein. Wenn's es machts, dat uns des g'frein", trug Wolfsbachs Vorsitzender Heinrich Eichenseer sein Anliegen vor. Seine Wehr feiert nämlich im nächsten Jahr vom 26. bis 29. Juli das 125-jährige Bestehen. Kommandant Günter Schindler fügte noch an: "A Bier und a Musi hama mitbracht für des Fest, dass sich's leichter Bitten lässt." Da aber ließ sich Edenharter noch nicht erweichen. "Ihr habt's scho dabei die Fassl Bier, des langt aber niad der Feierwehr und mir. Die Pflichtaufgabe, das was des Bier - etz kummt aber no die Kür."Da Wolfsbach direkt am Hirschwald gelegen sei, führte Edenharter aus, und auch eine lange Sägewerks-Tradition habe, sei es logisch, dass die Aufgabe mit einem Baum zu tun habe. Einen etwa zweieinhalb Meter langen Baumstamm mit einer Zweimann-Handsäge - "und zwar nach Augenmaß möglichst genau in der Mitte" - ohne Meterstab oder andere Hilfsmittel durchzusägen: Dies machte er den Bittstellern zur Aufgabe. Bravourös lösten der Vorsitzende und der Kommandant aus Wolfsbach diese Aufgabe. Edenharter zeigte sich damit zufrieden: "Wir san bereit."Mit dem Ehrenkrug der Wolfsbacher Wehr dankte Vorsitzender Eichenseer seinem Amtskollegen Edenharter für die Übernahme der Patenschaft. Im Anschluss saßen die Mitglieder beider Wehren in der Fahrzeughalle und feierten noch lange zusammen.