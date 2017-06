Vermischtes Rieden

16.06.2017

"Es ist hoch zu bewerten, dass ihr euch der Verantwortung gestellt habt", lobte Kreisbrandinspektor Hubert Blödt die Teilnehmer der Leistungsprüfung. Zwei Gruppen der Feuerwehr Wolfsbach hatten sich den Aufgaben für technische Hilfeleistung gestellt.

Ensdorf. (sön) Sie können nun laut Blödt auch an den Rettungsgeräten der Feuerwehr Ensdorf eingesetzt werden. Vorgabe bei der Prüfung am Feuerwehrhaus Ensdorf war ein nächtlicher Verkehrsunfall, bei dem Menschen gerettet werden mussten. Zugleich mussten die Aktiven die Löschbereitschaft herstellen. In vorgegebener Zeit, die nicht überschritten werden durfte, musste der Angriffstrupp mit Rettungsspreizer und Schneidegerät einsatzbereit sein.Dem Prüfungsteam gehörten neben Blödt die Kreisbrandmeister Hubert Haller und Helmut Braun an. Auch wenn kein Unfall wie der andere sei, sei für Ausbildung und Prüfung vieles aufgegriffen und umgesetzt worden. Den Wolfsbacher Feuerwehrkameraden, die am Ausrüstwagen und am LF8/6 der Ensdorfer Wehr die Prüfung ablegten, den Ausbildern Dominik Ernst und Günter Schindler sowie den Prüfern dankte Bürgermeister Markus Dollacker. Die Übung an Ensdorfer Geräten stärke die Zusammenarbeit der Gemeindewehren, sagte er und unterstrich: "Das ist sehr wichtig."Der Wolfsbacher Kommandant Günter Schindler und der Vorsitzende Heinrich Eichenseer luden die Aktiven zu einer Brotzeit ein. Leistungsabzeichen in Bronze erwarben Benedikt Pusch, Andreas Reinhardt und Johanna Graf. Silber gab es für Dominik Ernst, Stefan Piesche, Andreas Donhauser und Julian Pusch, Gold für Philipp Wiesner, Gold-Blau für Reimund Meier, Gold-Grün für Reinhard Holler und Gold-Rot für Günter Schindler, Matthias Reinhardt und Markus Vogl.