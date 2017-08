Vermischtes Rieden

06.08.2017

3

0 06.08.2017

Bis zu 50 Kormorane wurden beim Riedener Wehr schon gezählt: Durch diesen Räuber hat der Fischereiverein zentnerweise Fisch verloren. Darauf verwies der Vorsitzende jetzt beim Fischerfest.

Behindertengerecht angeln in Vilshofen Zum geplanten behindertengerechten Angelplatz in Vilshofen, direkt in Verlängerung der Schwandorfer Straße, erläuterte Vorsitzender Dieter Teich: "Nachdem zwischenzeitlich alle Genehmigungen erteilt sind und auch der Gestattungsvertrag mit dem Wasserwirtschaftsamt für die Nutzung des Geländes unterzeichnet ist, können die Bauarbeiten beginnen." Wasserwirtschaftsamt und Marktgemeinde Rieden hätten dem Verein umfangreiche Unterstützung zugesagt. So erstelle das Wasserwirtschaftsamt die Uferbefestigung. Der Bau hätte eigentlich im Juli beginnen sollen, verzögere sich aber wegen eines anderen Projekts, das länger dauerte als ursprünglich geplant. Losgehen soll es nun aber noch im August. (sön)

Über das Freigelände beim Schützenheim zog der Duft von gegrillten Forellen: Der Fischereiverein Rieden feierte sein Fischerfest. Dabei gab er auch die Preisträger des Königsfischens 2017, das als Hegefischen durchgeführt wurde, bekannt. Die beim Fest angebotenen Fische "stammen aus der vereinseigenen Forellenzucht in der Blumenthalstraße", betonte Teich. Sie würden nach strengen ökologischen Vorgaben gezüchtet, ohne technische Hilfsmittel wie Zwangsbelüfter und die Zugabe von chemischen Mitteln. Ebenso werde nur zertifiziertes Futter verwendet. "Eine tolle Sache" nannte 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner dies. Eine gute Idee sei auch der vom Verein geplante behindertengerechte Angelplatz.Den massiven Befall der Vils durch den Kormoran im Winter beklagte Vorsitzender Dieter Teich: "An etlichen Tagen wurden bis zu 50 Kormorane beim Wehr und mehr als 20 am Einlauf des Altwassers gezählt. Wir gehen davon aus, dass wir durch den Kormoranbefall etliche Zentner an Fischen verloren haben."Das silberne Ehrenzeichen des Oberpfälzer Fischereiverbandes überreichte Teich an Richard Söldner, der viele Jahre lang dem Riedener Fischereiverein vorstand. Beim aktuellen Hegefischen, bei dem 24 Mitglieder teilgenommen haben und fünf erfolgreich waren, wurde der neue Fischerkönig ermittelt. Wolfgang Reindl holte sich diesen Titel mit einem Spiegelkarpfen von 3700 Gramm. Mit einem weiteren Exemplar von 1900 Gramm erreichte Carlo Pelleccia den zweiten, Peter Heimler mit einer Brachse von 1600 Gramm den dritten Platz. Alle erfolgreichen Teilnehmer erhielten Urkunden und Sachpreise. Den Schwanzlpokal bekam Josef Fleischmann für eine Brachse von 590 Gramm.Bei Bier und Schmankerln vom Grill feierten die Fischer mit ihren Gästen, bis ein Gewitter mit Starkregen sie zum Abbruch zwang.