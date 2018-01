Vermischtes Rieden

22.01.2018

Vilshofen. "Den Erlös aus unserem Adventsmarkt", betonte Erika Müllner, Sprecherin des Vorstandsteams des Katholischen Frauenbunds, bei der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim, "wollen wir als Spenden weitergeben." An Thomas Graf überreichte Erika Müllner für die Riedener Helfer vor Ort einen Scheck über 300 Euro. Weitere 300 Euro übergab sie Melanie Meier, "damit sie weiter so gut wie bisher für den Blumenschmuck in der Pfarrkirche sorgen kann". 100 Euro gingen an die Turnergruppe des Frauenbunds zu Händen von Rita Geck. Diese dankte für die Unterstützung, betonte auch "ich würde mich freuen, wenn wir noch weitere Teilnehmerinnen zu unseren Turnstunden begrüßen könnten". Auch Melanie Meier dankte gerührt und Thomas Graf ging in seinen Dankesworten kurz auf die Arbeit der Riedener Helfer vor Ort ein. "Unsere Aufgabe ist die Erstversorgung. Und, wenn nötig, die Anforderung weiterer Kräfte wie etwa die Feuerwehr." Die Helfer vor Ort seien als Unterstützung des Rettungsdienstes zu sehen und würden zeitgleich mit diesem von der Leitstelle alarmiert. Die Erstausstattung sei durch das Bayerische Rote Kreuz finanziert worden, so Graf, "die laufenden Kosten müssten jedoch durch Spenden erbracht werden". 60 bis 70 Einsätze entfielen auf die Riedener Gruppe, betonte Graf und stellte seine Ausrüstung einschließlich Defibrillator vor.