Vermischtes Rieden

25.01.2018

2

0 25.01.2018

Vilshofen. In der Pfarrkirche St. Michael gedachten bei einem von Pfarrer Gottfried Schubach zelebrierten Gottesdienst die Mitglieder des katholischen Frauenbunds ihrer verstorbenen Mitglieder.

Erika Müllner, Sprecherin des Vorstandsteams, wies bei der anschließenden Jahreshauptversammlung auf zahlreiche Aktivitäten des Vilshofener Frauenbunds hin. Nach zwei Neuaufnahmen zählt die Gemeinschaft jetzt 108 Mitglieder. Müllner erinnerte an den Lichtmessgottesdienst in der Pfarrkirche, den Weltgebetstag der Frauen in Ensdorf und die Kreuzwegandacht mit anschließender Pfarrversammlung. Rückblickend verwies sie auch auf die Muttertagsfahrt nach Uffenheim und Nürnberg, die Vier-Tage-Fahrt nach Rüdesheim und Koblenz sowie die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Regensburg. Weitere Aktivitäten des Frauenbunds seien die Wallfahrten zum Mariahilfberg, zum Annaberg in Sulzbach-Rosenberg, das Kräuter- und das Palmbüschlbinden, die Frauenbund-Maiandacht mit dem Riedener Dorfgesang und der Gottesdienst mit anschließender Erntedankfeier gewesen. Erstmals gab es ein Küchelbacken. Der Frauenbund-Fasching in Schmidmühlen sei besucht und zum Faschingsfrühstück in Ensdorf eingeladen worden. Natürlich habe man sich auch an der Fronleichnamsprozession und am Adventsmarkt beteiligt. Zudem, so Erika Müllner, sei eine Großreinigung der Pfarrkirche vorgenommen, an der Diözesandelegiertenversammlung in Regensburg teilgenommen und der Erntealtar in der Pfarrkirche aufgebaut worden. Auf die Aktivitäten der Turnerinnen- und Gymnastikgruppe des Vilshofener Frauenbundes, die jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr im Pfarrsaal stattfinden, verwies sie abschließend. Detailliert in Einnahmen und Ausgaben legte Schatzmeisterin Brigitta Gräml den Kassenbericht dar. Eine gute Kassenführung bestätigten ihr Barbara Hottner und Gabi Flierl. Es sei ihr eine besondere Freude, langjährige Mitglieder für deren Treue auszeichnen, betonte die Teamsprecherin.Gemeinsam mit Pfarrer Gottfried Schubach zeichnete sie für 35-jährige Mitgliedschaft Anna Frei mit der Ehrenurkunde aus. Die für 30-jährige Mitgliedschaft zu ehrende Angelika Lautenschlager war verhindert. "Wir können stolz sein auf das, was der Frauenbund im vergangenen Jahr auf die Beine stellte", lobte geistlicher Beirat Pfarrer Gottfried Schubach und betonte: "Die Pfarrei wäre ärmer ohne seine Stütze, ohne den Frauenbund." Auch gab er den Ablauf beim Pastoralbesuch von Bischof Rudolfs Voderholzer zum 300. Weihejubiläum der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Rieden am Sonntag, 28. Januar, bekannt.