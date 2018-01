Vermischtes Rieden

17.01.2018

0 17.01.2018

Die Urkunden sagen aus, dass beiden durch die Vereinigung Ostbayerischer Faschingsgesellschaften "in Anerkennung und Würdigung der Verdienste zur Erhaltung und Förderung von heimatlichem Brauchtums und mehrjähriger Mitgliedschaft in der Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden das Gardeleistungsabzeichen in Bronze verliehen wird". Während Ehrenpräsident Hans-Joachim Ernst und Präsident Daniel Kellner den Geehrten gratulierten, betonte Manfred Enders "Was wäre ein Fasching ohne die Rot-Weiß-Goldenen, die durch ihre tollen Garden weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind."