Vermischtes Rieden

18.09.2017

Mit dem letzten abgegebenen Schuss beim 65. Gauschießen im Mai holte sich mit einem 32,5-Teiler Klaus Jaintzyk von der Schützengesellschaft Vilstal Rieden die Gaukönigswürde.

Bürgermeister Erwin Geitner empfing gemeinsam mit 3. Bürgermeister Gerhard Schnabel die Vilstalschützen im Rathaus, "um dieses achtungsvolle Ereignis mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde zu würdigen." Und so zogen, die Traditionsfahne voran, die Mitglieder der Schützengesellschaft mit Gauschützenkönig Klaus Jaintzyk in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Es sei ihm eine Ehre, Klaus Jaintzyk, der mit Recht stolz auf diesen Erfolg sein kann, im Beisein seiner Schützenkameraden im Rathaus zu empfangen. "Das Glück, im entscheidenden Moment die ruhige Hand zu haben, setzte deinen bis heute ansehnlichen Vereinserfolgen die Krone auf", lobte er. Nachdem Jaintzyk bereits siebenmal Schützenkönig bei Vilstal Rieden war, habe er mit der Gaukönigswürde einen weiteren Meilenstein in seiner persönlichen Karriere erreicht.Dies sei in den letzten 32 Jahren bei den Vilstalschützen außer ihm gerade mal vier Schützen gelungen. Dazu wolle er ihm persönlich und auch im Namen des Marktgemeinderates herzlich gratulieren. Mit launigen Worten blickte Jaintzyk auf seine sportliche Karriere, auch als Fahnenträger und Fahnenschwinger der Schützengesellschaft, zurück.Nach dem Eintrag des neuen Gauschützenkönigs ins Goldene Buch der Marktgemeinde, dem sich die anwesenden Mitglieder des Vereins anschlossen, stießen alle an. Dann ging es für die Vilstalschützen weiter ins Schützenheim zum Feiern.