Vermischtes Rieden

24.09.2017

"Wenn ich ein Lied geschrieben habe, weiß ich oft den Text zwei Tage später nicht mehr." Mit der Aussage des 74-jährigen Liedermachers Reinhard May führte der Sozialpädagoge Georg Pilhofer in seinen Vortrag "Das Gedächtnis lässt nach - Wie funktioniert unser Gehirn?" ein. Gedächtnisstörungen seien ein Teil des normalen Alterungsprozesses und individuell sehr verschieden, betonte er bei einem VdK-Kaffeekränzchen im Gasthaus Hirschenwirt.

Man lernt halt langsamer. Aber wer immer gern lernte, dem fällt es im Alter leichter. Georg Pilhofer, Diplom-Sozialpädagoge

Vorsitzender Josef Niebler konnte sich über ein volles Haus freuen. Jeder kenne den Spruch, "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr", so Pilhofer. Aber der einzige Unterschied in der Lernfähigkeit von jüngeren und älteren Menschen liege nach neuesten Erkenntnissen in der Schnelligkeit. "Man lernt halt langsamer. Aber wer immer gern lernte, dem fällt es im Alter leichter."Dennoch sei erwiesen, dass das Kurzzeitgedächtnis im Alter nachlässt, während das Langzeitgedächtnis immer besser werde. Nach einem Ausflug in die Gehirnregionen und deren Zuständigkeiten legte der Sozialpädagoge dar, wie sich Senioren geistig rege halten können. Mit Hobbys etwa, wie Fremdsprachen lernen, Gesellschaftsspiele oder Bücher lesen und Gesprächsrunden. Das fördere in jedem Fall ein ganzheitliches Gehirntraining. Pilhofer forderte die Zuhörer während seines Vortrags auch zu Konzentrationsübungen, zu Wörter-, Satz- und Fehlersuchspielen auf. "Denn Gedächtnistraining ist wichtig." Dazu gehöre aber auch ein regelmäßiges Bewegungstraining und ausgewogene Nahrung. Die bestehe aus Lebensmitteln, die Vitalstoffe enthielten, welche auf Gehirn und Nervenzellen einwirkten und das Gedächtnis unterstützten.Einseitige und unregelmäßige Ernährung führe zu Mangelschäden, die sich im Gehirn bemerkbar machten. Pilhofer stellte auch Bestandteile vollwertiger Ernährung vor und verwies auf die Notwendigkeit einer stets ausreichenden Getränkezufuhr hin. Denn konsequente Flüssigkeitsaufnahme beschleunige die Stoffwechselvorgänge und stärke die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Viele Verwirrtheitszustände bei älteren Menschen ließen sich sehr wohl ganz einfach durch den Konsum von ausreichend Flüssigkeit beheben.Zudem sei auch der alte Spruch "Ein voller Bauch studiert nicht gern" zu bedenken. Denn "die Aktivierung der Gehirnzellen, Freude an körperlicher Bewegung und geistigem Training, ausreichend Schlaf und die richtige Ernährung beeinflussen die Gedächtnisleistung".