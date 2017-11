Vermischtes Rieden

27.11.2017

27.11.2017

Allerhand los bei der Aktion "Gesundes Frühstück" in der Grundschule: Aufgeregte wuseln durch die Gänge, Elternbeiratsvorsitzender Michael Poh vergattert seine Mitglieder und arbeitsfreudige Mütter und vergisst nicht den Hinweis: "Werft auch gleich die Kaffeemaschine an."

Wie Verkehrsampel

Obst von weit her

Zum Ende aber reckten vier Erstklässler stolz ihre bepflasterten Daumen hoch und waren überzeugt: "Daran schuld waren nur die Messer."Doch nun von Beginn an: Nachdem Rektor Rudolf Scheuerer in der Aula singend allen "Guten Morgen miteinander und euch allen einen schönen Tag" gewünscht hatte, ging es in die Vollen. "Wer von euch hat heute schon gefrühstückt, wer frühstückt eher selten?", ging stellvertretende Schulleiterin Christine Kölbl auf das Thema der Aktion ein. Denn: "Wir brauchen das Frühstück, um uns konzentrieren zu können, um nicht schon müde und schlapp zur Schule zu kommen."Kölbl hatte die Aktion "Gesundes Frühstück" initiiert, der Elternbeirat - in Kooperation mit Andrea Baum, die mit dem Amt für Landwirtschaft und Ernährung zusammenarbeitet - organisiert. Mit der Ernährungspyramide, aufgebaut in den Farben wie eine Verkehrsampel, erfuhren in der proppenvollen Aula alle, "dass Getränke, Gemüse und Obst sowie alles aus Getreide wie Brot oder Semmeln die breite Basis der Pyramide bilden". Gelbe Würfel demonstrierten Milch, Käse, Fleisch und Fisch, oben in Rot Butter, Öl, Fette und Zuckerhaltiges, "das man sparsam verwenden soll".Aber auch Hygiene sei wichtig bei der Zubereitung von Speisen, demonstrierte sie und bat auch, Haare mit Gummi zum Pferdeschwanz oder mit Klammern zu bändigen, "denn wer mag schon Haare im Essen?".Dann aber waren die Kinder gefordert: In der ersten Jahrgangsstufe lautete das Thema "Heimisches Obst und Gemüse": Äpfel, Birnen, Gurken, Karotten, aber auch Essiggurken schnitten die Abc-Schützen für Snacks oder als Brotbelag. Dabei verletzten sich vier - Matthias, Leo, Elias und Johannes - am Daumen. Sie wurden mit Pflaster verarztet.Exotisches Obst war in der zweiten Klasse gefragt. Aus Prospekten schnitten die Mädchen und Buben exotische Früchte aus und klebten sie auf einer Weltkarte auf ihre Ursprungsländer. Da auf der Karte auch Rieden angegeben war, konnten sie die Entfernung, den Anlieferweg, ersehen. "Muss ich Obst kaufen, das von so weit her angeliefert werden muss?", diese Frage stellte sich ihnen, als sie Mandarinen für einen Obstsalat bereiteten.Um Milch und Milchprodukte ging es bei den Drittklässlern. Was man daraus machen kann und wie sie verarbeitet werden, erfuhren die Kinder. Zudem waren sie als Milchtester im Einsatz. Von der H- bis zur Vollmilch mussten sie erproben "Was schmeckt mir am besten?" und Geschmack erfahren.Vollkornbrot, Semmeln und Dinkelsemmeln - die Bäckerei Grosser hatte sie zur Verfügung gestellt - hieß in der vierten Klasse zu schneiden, zu bestreichen und leckere Snacks wie Käse-Tomaten-Spieße im Akkord aufzustecken. Zudem stellten die Kinder Müsli auf Oblaten per Handmixer und mit viel Gefühl her.Der Elternbeirat war nun gefordert, in der Aula das Büfett aufzubauen, unter dem sich die Tische bogen. Die Kinder konnten sich nach Gusto ihre Brotzeitdosen füllen und schnabulieren, was sie selbst hergestellt hatten. Viele waren so begeistert, dass sie ihre Dose ein zweites Mal füllten.