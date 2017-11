Vermischtes Rieden

20.11.2017

Als Rudolf Graf vor 70 Jahren der Gewerkschaft beitrat, war Deutschland noch immer vom Krieg gezeichnet, von Hunger und Armut geprägt. Auf die Errungenschaften in der Zeit danach blickte Verdi bei den Jubilarehrungen zurück.

Die Geehrten Mit Urkunde, Ehrennadel und Präsent ehrte Stefan Dietl, stellvertretender Verdi-Bezirksvorsitzender, mit Gewerkschaftssekretär Udo Hartl für 70 Jahre Mitgliedschaft Rudolf Graf . Auf 65 Jahre kann Hubert Söllner zurückblicken, auf 60 Armin Nentwig . Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Werner Koller und Lothar Zier , für 40-jährige Josef Bloedt , Johann Eierer , Egon Gruber , Josef Koch , Sigrid Stark , Hans Trepschick und Johann Wiesnet geehrt. Seit 25 Jahren gehören Bernhard Danzer , Reiner Donhauser , Maria Eichmüller , Richard Ertl . Gisela Holzmann , Albert Hummel , Herbert Kastner , Lydia Kopitz , Wolfgang Müller , Reinhard Orywol , Martina Pieler , Monika Schmidt und Gabriele Widder der Gewerkschaft an. Verhinderten Jubilaren werden die Urkunde und die Ehrennadel nachgereicht. (sön)

Amberg. (sön) "Mit euch und durch euch konnten wir Tarifverträge durchsetzen für bessere Löhne, weniger Arbeitszeit, mehr Freizeit und besseren Arbeitsschutz", blickte Stefan Dietl, stellvertretender Verdi-Bezirksvorsitzender, auf gewerkschaftliche Erfolge seit dem Zweiten Weltkrieg zurück. Viele langjährige Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft wurden nun in der Alten Kaserne für ihre Treue belohnt.Der Blick ging zurück in die Zeit, in der Rudolf Graf Gewerkschaftsmitglied wurde. Mehr als zehn Millionen Flüchtlinge mussten trotz der Zerstörungen durch den Krieg in Wirtschaft und Gesellschaft integriert werden. Sie brauchten eine Bleibe, Arbeitsstellen und Lebensmittel. Dietl betonte: "Auch heute suchen zahlreiche Menschen in diesem Land Schutz. Sie fliehen vor autoritären Systemen, vor Krieg, vor Folter und Verfolgung."Es werde eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre sein, die hier Schutzsuchenden sowohl in den Arbeitsmarkt zu integrieren als auch in die Gewerkschaftsarbeit einzubinden, "und all denen entgegenzutreten die versuchen, mit Vorurteilen und Ängsten auf Stimmenfang zu gehen". Stefan Dietl führte aber auch aus, "dass die Kämpfe und Auseinandersetzungen, die wir führen müssen, in den nächsten Jahren nicht weniger werden". Es gehe bei Tarifverhandlungen und gesellschaftlichen Grundfragen insbesondere um soziale Gerechtigkeit, denn die Schere zwischen arm und reich klaffe immer weiter auseinander.Einer dieser Kämpfe sei der gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen. Wenn Politiker und sogenannte Arbeitsmarktexperten behaupteten, rund 7,5 Millionen Mini-Jobs seien nur Zuverdienst-Jobs, "so ist das Quatsch". Und er brachte es aus seiner Sicht auf den Punkt: "Von den Minijobs profitieren ausschließlich die Arbeitgeber, die auf billige und sehr flexible Arbeitskräfte zurückgreifen können. Die Löhne sind extrem niedrig und bieten den Beschäftigten keinerlei Sicherheit." Eine Einzahlung in die Sozialkassen finde praktisch nicht statt. Der Weg in die Altersarmut sei vorbestimmt.