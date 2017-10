Vermischtes Rieden

01.10.2017

Ensdorf. "Brand eines Nebengebäudes, keine Menschen und Tiere in Gefahr" lautete die Vorgabe, als beim alten Feuerwehrhaus eine Gruppe der FFW Ensdorf zur Abnahme des Leistungsabzeichens "Gruppe im Löscheinsatz" antrat. Die Prüfung wurde von einem Schiedsrichtertrio abgenommen, dem Kreisbrandinspektor (KBI) Hubert Blödt sowie den Kreisbrandmeistern (KBM) Jürgen Ehrnsberger und Hubert Haller. Genau achteten sie unter Zeitvorgabe auf die Arbeitsweise der Feuerwehrfrauen und -männer.

Die Kenntnis und Ausführung von Rettungsknoten, Saugschlauchkuppeln mit Saugprobe und der Löschangriff nach Feuerwehr-Dienstvorschrift bis zum Ruf "Wasser marsch" unter Zeitdruck standen ebenso auf dem Plan für Gruppenführerin Irene Hofmeister-Sperl und Maschinist Maximilian Wein. Die Aufgabenerfüllung wurde von den Schiedsrichtern aufmerksam begutachtet. "Ihr habt eine saubere, zügige Prüfung hingelegt und könnt sehr zufrieden sein", bescheinigte am Ende KBI Blödt. Die Ablegung des Abzeichens habe gute Zusammenarbeit gezeigt und auch, "dass ihr euer Handwerkszeug beherrscht, um in Not geratenen Menschen, aber auch der Umwelt schnell und zügig helfen zu können".Blödt überreichte mit seinen Schiedsrichterkollegen an Irene Hofmeister-Sperl das gold-rote, an Maximilian Wein das silberne, an Johanna Dollacker und Andrea Reiser das gold-blaue, an Lukas Gebhardt, Johannes Wein, Georg Wein, Korbinian Wein und Wolfgang Wein das bronzene Leistungsabzeichen. Ihren Dank für den ehrenamtlichen Einsatz zum Dienst am Nächsten sprachen Bürgermeister Markus Dollacker und Vorsitzender Richard Reiser den Teilnehmern aus. "Ihr habt für viele Übungsstunden eure Zeit, eure Freizeit für den Dienst am Nächsten aufgewendet", lobte Kommandant Hubert Haller. Anschließend lud er zu einer Brotzeit im Gerätehaus ein.