Vermischtes Rieden

10.08.2017

Vilshofen. Die Arbeiten am behindertengerechten Angelplatz im Gemeindegebiet Rieden gehen zügig voran. Für Ende August sei bereits die Einweihung geplant, informierte der Vorsitzende des Fischereivereins, Dieter Teich. Als "ein Novum für das Untere Vilstal, für den gesamten Landkreis" hatte er dieses Projekt bei der Jahreshauptversammlung im Januar 2016 angekündigt. Auch von einem Alleinstellungsmerkmal sprach Teich damals. Inzwischen hat diese Idee des Fischereivereins zahlreiche Hürden genommen.

Ohne große Eingriffe

Missbrauch wird bestraft

An der Vils in Vilshofen, bei der Einmündung der Schwandorfer Straße in die Staatsstraße, wird der Platz angelegt. Er liege also in einem Bereich der Vils, "wo der Fischereiverein das Gewässer von der Marktgemeinde gepachtet hat". Harmonisch werde sich der Angelplatz in die Landschaft einfügen, betont Teich. Größeren Eingriffe in die Natur und auch eine Befestigung der Zufahrt seien nicht erforderlich. Letztere "erfolgt über einen Wiesenstreifen, dessen Untergrund bereits befestigt und tragfähig ist". Gespräche mit Technischem Amtsrat Heinz Nefe vom Fachreferat Umwelt und Naturschutz beim Landratsamt, sowie mit Peter Fröhlich, zuständig für Gewässerentwicklung und Wasserbau beim Wasserwirtschaftsamt, seien geführt worden "und deren Anregungen in unserer Planung berücksichtigt".Nachdem nun alle Genehmigungen erteilt sind und auch der Vertrag mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) für die Nutzung des Geländes unterzeichnet ist, haben am Dienstag die Bauarbeiten begonnen. Bauleiter Willi Höpfel vom WWA Weiden war verantwortlich für die Uferbefestigung mit großen Flussbausteinen. Mit Baggerunterstützung wurden diese einjustiert, der Untergrund für den Angelplatz für die Pflasterung vorbereitet, auch der Weg von der Staatsstraße zum Angelplatz aufgeschottert und mit einem Rüttler befestigt. Nun stehen die Macher des Fischereivereins in den Startlöchern, wollen in Eigenleistung die Pflasterarbeiten für den drei mal viereinhalb Meter großen, behindertengerechten Angelplatz erledigen und auch ein Sicherheits-Geländer für Rollstuhlfahrer errichten. Die geschätzten Kosten von rund 10 000 Euro bei einer Fremdvergabe werde sich durch die Unterstützung beim Bau durch das Wasserwirtschaftsamt, die zugesagte Unterstützung durch den Markt Rieden und die Eigenleistung des Vereins auf etwa 4000 Euro verringern.Der Angelplatz ist laut Teich ohne Probleme mit dem Auto zu erreichen. Vorgesehen sei ein Schild an der Zufahrt mit dem Hinweis, dass das Befahren nur für Angler mit entsprechenden Schwerbehindertenausweis (Gehbehinderung) erlaubt sei. Bei Nichtbeachtung werde die Angelerlaubnis sofort entzogen.