Vermischtes Rieden

08.12.2017

Ensdorf. Die Klasse 4 a der Grundschule Rieden besuchte innerhalb des Heimat- und Sachkundeunterrichts das Rathaus in Ensdorf, um dort zu erfahren, "was der Bürgermeister so alles tut". Hintergrund dafür ist, dass im Unterricht derzeit das Thema "Gemeinde" beleuchtet wird. Deshalb sahen sich die Viertklässler die Praxis mit Lehramtsanwärterin Anthea Wagner an.

Sie wollten sich über die Aufgaben einer Kommune informieren. Bürgermeister Markus Dollacker empfing die jungen Gäste im Sitzungssaal und stellten gleich erste Fragen. In zwei Gruppen aufgeteilt, erkundeten die Kinder dann Einwohnermelde- und Standesamt, Personalwesen, Kasse und Bauamt. Im Einwohnermelde- und Passamt erfuhren die Buben und Mädchen von Verwaltungsangestellter Monika Hofmann mehr über die Aufgaben. Sie interessierten sich unter anderem, wie weit zurück man Menschen in den Unterlagen des Standesamts finden kann, erfuhren auch, dass es früher Bücher für Geburten, Hochzeiten und Sterbefälle gab.Natürlich wollten die Kinder auch ihre eigenen Daten einsehen. Interesse zeigten sie ebenso an den Aufgaben des Ordnungsamts und zum Bevölkerungsschutz. Spannend waren für die Besucher die Kasse und vor allem der Tresor, in dem sich gar kein Geld befindet. "Bloß Siegel und Datenspeicher?", fragten sie enttäuscht. Den "ganz starken Kindern" erlaubte Kämmerer Josef Donhauser die schwere Tresortüre zu öffnen. "Da kommt man ja beinahe ins Schwitzen", so ein Schülerkommentar.Bei Bauamtsleiter Josef Rester konnten die Kinder Ortschaften und Häuser aus der Luft betrachten, Wasserleitungen und Kanäle finden. Dann wurde Bürgermeister Dollacker gelöchert. Nach detaillierten Zahlen und Daten der Gemeinde wurde er gefragt, ob ihm die Arbeit Spaß mache, wann der Einkaufsmarkt endlich komme und wie es mit der Internetversorgung aussehe - ganz besonders in Thanheim.