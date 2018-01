Vermischtes Rieden

15.01.2018

"Frohsinn, Heiterkeit und gute Laune, dazu sind wir bereit und feiern mit euch bis zur Helligkeit." So reimt ihre Lieblichkeit Prinzessin Marina II. - und ihr Prinz Marcel I. fügt an: "Mit ein paar Bierchen, Sekt und Wein, mit Tanzen, Lachen und Singen werden wir uns bis zum Aschermittwoch durchringen." Dann geht es richtig los.

Zu einer Show der Superlative wurde die Inthronisation des Prinzen- und des Kinderprinzenpaares Prinz Maximilian I. mit Prinzessin Anna II. der Narrhalla Rot-Weiß-Gold am Freitagabend im Saal des Schützenheims. Das Kinderprinzenpaar versprach: "Mit euch zusammen tanzen und lachen wird uns sicher große Freude machen." Mit Schwung und Elan übernahmen Prinzen- und Kinderprinzenpaar die Regentschaft über das närrische Volk.Die Kinder-, Jugend- und Prinzengarden brillierten mit Garde- und Showtänzen, zeigten, dass Rieden hervorragenden Faschingsnachwuchs hat.Orden verliehen die Tollitäten an Bürgermeister Erwin Geitner, verdiente Aktivitas und Unterstützer der Narrhalla - Bussis inklusive. Gardeleistungsabzeichen wurden vergeben. Zum Narrhalla-Marsch eroberten mit einem kräftigen "Rieden oho!" die Rot-Weiß-Goldenen - wie immer Hofnarr Kurt Zittlau voran - das Parkett. Präsident Daniel Kellner freute sich, dass so viele Faschingsbegeisterte gekommen waren. "Wir können wieder drei Garden mit insgesamt 36 Mädchen präsentieren."Nach den Ansprachen der Tollitäten gab Kinderprinz Maximilian I. das Parkett frei für die 14 Mädchen der Kindergarde. Und er hatte nicht zu viel versprochen: Die zwischen sieben und neun Jahre alten Mädchen zeigten zur Melodie "Tanz" einen Gardemarsch, der sich gewaschen hatte. Der Beifall des Publikums war ihnen sicher. Das Kinderprinzenpaar begeisterte anschließend mit seinem Ehrentanz, zeigte dabei Akrobatik pur. Bürgermeister Erwin Geitner freute sich, "dass unsere Narrhalla sich auch heuer wieder stolz mit drei Garden präsentiert". Rieden würde ohne Garde viel fehlen, aber schon nach dem Auftritt der Kindergarde sei er sicher, "um die Zukunft des Faschings in Rieden braucht uns nicht mehr bange zu sein". Dann aber ging es Schlag auf Schlag. Präsident Daniel Kellner führte das Regiment, als im Stundentakt die Garden ihre Tänze zeigten, weitere Orden überreicht wurden. Beim Gardetanz brillierten die Riedener Mädchen, zogen die Zuschauer in ihren Bann, kamen um eine Zugabe nicht herum.Richtig fetzig wurde es, als die zehn Mädchen der Jugendgarde mit ihrem Showtanz "Cowgirls" in den wilden Westen entführten. Sie rissen das Publikum mit. Bei "Summer-Feeling" zeigten die Gardistinnen, dass sich, wie Präsident Daniel Kellner überzeugt ist, "die monatelang Probenarbeit ausgezahlt hat". Auch sie kamen um eine Zugabe nicht herum. Kellner wies auch darauf hin, dass am Samstag, 20. Januar, im Schützenheim bereits ab 13.30 Uhr der Narrhalla-Kinderfasching und ab 19.30 Uhr der große Ball stattfindet. Auch Anmeldungen zum Riedener Faschingszug am Sonntag, 11. Februar, nimmt die Narrhalla unter 09474/951202 an.