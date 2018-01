Vermischtes Rieden

Eines braucht die Riedener Feuerwehr garantiert nicht - sich zu verstecken. Das geht aus dem Jahresbericht des Kommandanten hervor.

Solide geschult

Eigener Nachwuchs

Bei der der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr folgenden Dienstversammlung verwies Kommandant Rainer Salbeck auf derzeit 46 aktive Mitglieder. Darunter sind zwei jugendliche weibliche und sechs männliche Kräfte im Alter unter 18 Jahre. Der Kommandant baut auf 18 Atemschutz-Geräteträger, 13 Sanitäter, 13 Gruppenführer und drei Zugführer.Bei den 30 Einsätzen des vergangenen Jahres habe es sich um neun Brandeinsätze, 14 technische Hilfeleistungen, drei Meldeanlagen-Alarme und vier Fehlalarmierungen gehandelt. Bei dem G.O.N.D-Festival in Kreuth sei die Riedener Feuerwehr zusammen mit den Aktiven aus Vilshofen für den Brandschutz, die Einsatzleitung, die Verkehrs- und Parkplatzregelung zuständig gewesen.Zur Ausbildung führte Salbeck an, dass an der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg zwei Mitglieder den Lehrgang zum Gruppenführer absolviert haben. Zwei ließen sich in Amberg zum Atemschutz-Geräteträger ausbilden, vier nahmen an einem Fahrsicherheitstraining in Kreuth teil. Die Leistungsprüfung "Gruppe im Löscheinsatz", so der Kommandant, legten zusammen mit Vilshofen 19 Einsatzkräfte mit Erfolg ab. Zudem seien 60 Funk-, Sanitäts-, Maschinisten-, Atemschutz- und Gruppenführer-Übungen abgehalten worden.Aus dem üblichen Betrieb herausgestochen habe die Teilnahme an der Einsatzübung "Rettung im Waldgebiet" in Thanheim und eine gemeinsame Atemschutzübung mit der Vilshofener Wehr im alten Lagerhaus in Rieden. An der Einsatzübung "Brand im Werkraum der Grundschule Rieden mit vermissten Personen" im Zuge der Aktionswoche hätten elf Wehren mit 120 Kräften und die BRK-Bereitschaft Amberg teilgenommen.In seinem Bericht verwies Jugendwart Stefan Scharl darauf, dass durch den Übertritt von zwei 18-jährigen Feuerwehranwärtern in die aktive Wehr die Jugendgruppe bei zwei Neuzugängen derzeit sechs Mitglieder zähle. Weiter berichtete er von der Beteiligung an Funk- und Einsatzübungen, wöchentlichen Übungs- und Gruppenstunden aber auch der Teilnahme an örtlichen Kirchen- und Festzügen sowie Vereinsveranstaltungen. Der Wissenstest "Unfallverhütung und Schutzausrüstung" wurde zusammen mit Jugendlichen aus Vilshofen abgelegt. Im Anschluss hätten die Jungfeuerwehrler bei einer 24-Stunden-Übung auch noch verschiedene Einsatzsituationen durchgearbeitet."Eine beachtliche Bilanz", konstatierte Kreisbrandinspektor Hubert Blödt den Kommandanten-Bericht. Er verwies darauf, dass die 1041 Feuerwehren, darunter 1021 Freiwillige Feuerwehren in Bayern mit rund 35 000 Aktiven im Vorjahr 18 376 Einsätze - "einen Teil davon habt auch ihr abgearbeitet" - geleistet hätten. Seine besten Wünsche galten der Wehr zum Gerätehaus-Neubau. Er war auch Thema der anschließenden Diskussion. Laut Bürgermeister Erwin Geitner soll, "wenn irgendwie möglich, es noch heuer bezogen werden."