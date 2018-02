Vermischtes Rieden

04.02.2018

Ensdorf. "Nach sechs Neuaufnahmen zählt der Feuerwehrverein Ensdorf 369 Mitglieder", berichtete Vorsitzender Richard Reiser bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im Gerätehaus. In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an fünf Vorstandssitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen wie Jakobi-Kirwa, Knackwurstfest und Auskarteln des Vereinskini, bei dem Michael Scharl als Sieger hervorging. Teilgenommen hat man am Florianstag in Rieden, an die 125-Jahr-Feiern der Feuerwehren in Ebermannsdorf und Süß. Zur Fronleichnamsprozession und zum Volkstrauertag seien Abordnungen gestellt, beim Kameradschaftsabend mit Helferfest Mitglieder für Treue zum Verein geehrt worden. Zu erinnern sei auch noch an die Beteiligung mit einer Fahnenabordnung an der Altarweihe und die Spende von 500 Euro für die Kirchenrenovierung sowie die Teilnahme beim Kirchenrenovierungsfest mit einem Bratwurst- und Käsestand.

Die Weihnachtsfeier bildete den Abschluss des Vereinsjahres. Gut eingeführt hatte sich der Seniorenstammtisch, und die Kinderfeuerwehr, "unsere Feuerwehrzwerge", hatte viel Spaß bei ihren Gruppenstunden, führte Vorsitzender Reiser aus. Für das Jahr 2019, so Reiser, stünde der 21. bis 23. Juli für die Jakobi-Kirwa fest, "dazu werden wir wieder viele Helfer brauchen". Für Samstag, 14. April, sei der Vereinsausflug nach Bayreuth geplant, fügte Andrea Reiser an. Die Fahrtkosten von 25 Euro beinhalteten auch Eintritte und Führungen. Anmeldung sei bei Andrea Reiser (0171/7765100 oder info.ff-ensorf@web.de) möglich. Einen positiven Kassenstand konnte Irene Hofmeister-Sperl vorweisen. Es wurden neue Kassenprüfer gewählt: Monika Hofmann und Johanna Dollacker werden dieses Amt ausüben.