Vermischtes Rieden

11.03.2018

Vilshofen. Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Vilshofen blickte Vorsitzender Georg Edenharter im Gasthaus Zum Ochsenwirt auf das abgelaufene Jahr zurück. Besonders hob er hervor, dass es bei den Kommandanten einen Generationswechsel gegeben hat.

Wie Edenharter feststellte, kann die Feuerwehr Vilshofen auf insgesamt 230 Mitglieder bauen, darunter 35 Aktive und 20 Jugendliche unter 18 Jahren. Im abgelaufenen Jahr habe die Wehr am Florianstag in Rieden und an der 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Ebermannsdorf teilgenommen. Veranstaltungen wie das Sommerfest - "der Menschen-Fußballkicker, den unsere jungen Leute um Christoph Hirzinger organisierten, war die Attraktion" - und die Bootsfahrt von Kallmünz nach Heizenhof mit etwa 30 Kindern und vielen Helfern von Feuerwehr, Sport- und Schützenverein als Beitrag zum Ferienprogramm sprach Edenharter an.Der Vorsitzende erwähnte auch die Teilnahme am Kennenlernfest in Wolfsbach, wo der Verein beim Jubiläum 2019 die Patenschaft übernehmen wird, und den Kameradschaftsabend mit Ehrungen. Die Wolfsbacher Wehr kommt am Samstag, 28. April, zum Patenbitten nach Vilshofen, der Florianitag findet in Ursensollen statt, hier ist die Weihe des neuen Fahrzeugs eingebunden.Sommerfest und Bootsfahrt beim Ferienprogramm stehen wieder auf dem Programm. Der Drei-Tage-Ausflug, den Christoph Hirzinger organisiert, führt in die Wachau. Dank galt Bürgermeister und Marktgemeinderat für die Unterstützung der Wehr, ebenso allen, die sich im Verein engagieren. Kassenwart Christian Piller konnte trotz hoher Ausgaben einen positiven Kassenstand vorweisen.Bei den Kommandanten habe es einen Generationenwechsel gegeben, sagte Vorsitzender Edenharter. Rudi Beck und sein Stellvertreter Markus Albrecht seien nicht mehr im Amt. Ihnen dankte der Vereins-Chef für die geleistete Arbeit und die immer gute Zusammenarbeit. Er überreichte Geschenke. Markus Albrecht, von 2012 bis 2017 zweiter Kommandant, hatte als Zusatzaufgabe, das HLF 20 von der Planung bis zur Einführung und Inbetriebnahme zu betreuen - "und das hat er gut gemacht." Rudi Beck war von 1986 bis 1989 Stellvertreter von Kommandant Josef Schuster und auch von 1992 bis 2005 Vize von Josef Götz. Danach war er selbst zwölf Jahre lang Kommandant der Vilshofener Wehr. Er habe sie Schritt für Schritt auf den heutigen Stand gebracht, würdigte Vorsitzender Edenharter: "Eine gewaltige und tolle Leistung."