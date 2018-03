Vermischtes Rieden

27.03.2018

"Seit 40 Jahren besteht der TC Rieden" erinnerte der Sprecher des Führungsteams, Helmut Bauer, bei der Jahreshauptversammlung der Tennissparte im Heimatverein Unteres Vilstal. Der Termin für die Jubiläumsfeier mit Schleiferlturnier werde noch festgelegt, hieß es im Landgasthof Zum Bärenwirt.

Er blickte auf den Spielbetrieb, aber auch auf gesellschaftliche Ereignisse aus der Tennissparte zurück. Nach der Platzaufbereitung startete am 1. Mai mit einem Schleiferl-Turnier das Sportjahr. Drei Erwachsenen-Mannschaften waren im Spielbetrieb, die Damen erreichten den 4. Platz in der Kreisklasse, die Damen 40 hielten den 3. Platz in der Bezirksklasse 1. Die in die Bezirksliga aufgestiegenen Herren 22 konnte sich durch Verletzungspech nicht halten und stiegen in die Bezirksklasse 1 ab."Leider ließ bei diversen Vereinsmeisterschaften die Teilnahme zu wünschen übrig", bedauerte Bauer. "Die Mixed-Meisterschaften mussten sogar abgesagt werden." Er erinnerte an die Vereins-Einzelmeisterschaft, bei der Werner Lang den Meistertitel errang. Doppelmeister seien im abgelaufenen Jahr Hofmann/Meinhold geworden. "Die Damen aber hielten sich bei allen Meisterschaften dezent zurück." Gerne habe die Sparte auch die Geselligkeit gepflegt.Der Tennisclub beteiligte sich auch an örtlichen Festen. Beim Pfarrfest wurde unter der Anleitung von versierten Tennisspielern Street-Tennis für Kinder angeboten. Sein Dank gelte, so Bauer abschließend, allen Unterstützern.Auf einen positiven Kassenstand, so Kassenwart Alois Hofmann, kann die Tennissparte bauen. 28 Kinder zählt die Sparte, so Jugendwart Michaela Hetzenecker, von denen 23 ins Tennistraining gingen. Davon spielten drei in einer Mannschaft der TeG Vilstal und einer beim TC Rot-Blau Regensburg. Insgesamt seien 2017 bei der TeG Vilstal sieben Jugendmannschaften, bei denen junge Leute vom TC Rieden mitspielten, gemeldet gewesen, so Michaela Hetzenecker.Durch den Verbund ist es möglich, dass die Kinder vom TC Rieden weiterhin in einer Mannschaft sind. Insgesamt spielten 39 Jugendliche für die TeG Vilstal, der sich auch der TC Freudenberg angeschlossen habe. 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner lobte die gepflegte Tennisanlage in Rieden und hoffte, "dass wieder mehr Jugendliche am Tennis-Sport Gefallen finden."