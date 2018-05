Vermischtes Rieden

02.05.2018

4

0 02.05.2018

Vilshofen. Zur Jahreshauptversammlung des SV Vilshofen im Sportheim hieß Vorsitzender Timmy Grunewald viele Gäste willkommen. Er blickte auf die Aktivitäten des Vereins, der zurzeit 240 Mitglieder, darunter 41 Jugendliche, zählt, zurück. "Wir hatten im abgelaufenen Jahr viele Arbeitseinsätze am Sportgelände, mein Dank gilt allen Helfern."

"Nach dem Austritt der DJK Ensdorf zum Saisonende aus der Junioren-Fördergemeinschaft (JFG) Vilstal wurde diese nach 15 Jahren aufgelöst", berichtete Rainer Huber, Spartenleiter Fußball. Alle satzungsgemäßen Regularien wurden eingehalten, der Verein beim BLSV gelöscht. Bei United Vilstal, der Sonntag-Truppe, spielten regelmäßig zwischen 10 und 12 Uhr acht bis 20 Hobbyspieler. "Freizeitspielern wird so die Möglichkeit geboten, sich sportlich zu betätigen." Beim Jugendfußball, so dessen Leiter Christian Grabinger, bestehe für die G- bis E-Jugend eine Spielgemeinschaft zwischen FC Rieden- und SV Vilshofen, ab der D- bis zur A-Jugend eine Spielgemeinschaft zwischen FC Rieden, SV Schmidmühlen und SV Vilshofen. "Wir sind eine aktive Sparte", betonte Silvia Preischl, welche seit 20 Jahren die Sparte Aerobic-Bauch-Beine-Po leitet. Alois Tischler sagte: "Die 28 Mitglieder zählende Tennissparte lebt noch, und das ganz gut." Zwar gehe der Kreis der Unterstützer zurück, aber auf die Jugendlichen und Kinder könne man sich verlassen.Von einer Herbstwanderung nach Pilsheim und einer Winterwanderung nach Winbuch konnte Anton Meier für die Tauziehsparte - "die am Pfingstsonntag ein Sommerfest am Sportheim feiert" - berichten. Marktgemeinderat Engelbert Müllner hob neben dem sportlichen Engagement der Sparten die Teilnahme beim Ferienprogramm aber auch den Unterhalt des Sport- und des Kinderspielplatzes lobend hervor.