01.08.2017

Eigentlich war die Marschrichtung schon klar. Insofern hätte die außerordentliche Mitgliederversammlung der Junioren-Förder-Gemeinschaft Vilstal (JFG) schnell erledigt sein sollen. Doch die Auflösung entpuppte sich als eine schwere Geburt.

Alte Wunden

Streitpunkt: Eine Spende

Die Entscheidung

Das trifft mich tief. Stellvertretender JFG-Vorsitzender Klaus Hernes

Ich bin enttäuscht, ja entsetzt Bürgermeister Markus Dollacker zur JFG-Auflösung

Der Protokolltext Der Protokolltext, der bei der JFG-Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen wurde, lautet: "Mit Wirkung zum Ende der Spielsaison 2016/2017, dem 31. Juli 2017, erfolgt die Auflösung der Junioren-Förder-Gemeinschaft Vilstal e. V. gemäß der Satzung der JFG Vilstal. Anfallberechtigte des Vereinsvermögens gemäß §§ 45, 46 BGB sind zu gleichen Teilen die Vereine 1. FC Rieden, SV Vilshofen und DJK Ensdorf. Die Spende in Höhe von 2000 Euro von der JFG Vilstal an die DJK Ensdorf wird entsprechend angerechnet. Vor Verteilung des Vereinsvermögens erfolgt eine Liquidation des eingetragenen Vereins. Die Auflösung und Liquidation des Vereins und seine existenzielle Beendigung ist in den Bestimmungen der §§ 41, 45 - 53 BGB geregelt in Verbindung mit den jeweiligen Bestimmungen in der Satzung des aufzulösenden Vereins. Nach Beendigung des Abwicklungsverfahrens wird der Verein im Vereinsregister gelöscht." (sön)

Ensdorfs Bürgermeister Markus Dollacker ist über das Aus der JFG "enttäuscht, ja entsetzt". Dennoch war die Auflösung von den beteiligten Vereins-Vorsitzenden. Jetzt sollten in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nur noch der endgültige Beschluss zur Auflösung gefasst und die Liquidatoren bestimmt werden.Eine E-Mail von Josef Kemmeter vom 1. FC Rieden an die Vorstandsmitglieder der JFG brach dann aber alte Wunden wieder auf. Nach Meinung von Klaus Hernes, dem stellvertretenden JFG-Vorsitzenden, wurde dem Vorstand damit das Misstrauen ausgesprochen und "uns unterstellt, nicht ordnungsgemäß gehandelt zu haben". Hernes: "Das trifft mich tief." Josef Kemmeter sah das naturgemäß anders. "Die Mail mit Antrag auf voll umfängliche Kassenprüfung stellt kein Misstrauen dar, sondern dient der Sicherheit der Stammvereine", betonte er.Vergessen war da schon der vorangegangene flammende Appell von Bürgermeister Markus Dollacker, der in der Auflösung der Juniorenfördergemeinschaft das falsche Signal sieht. Er ist vielmehr vom Gegenteil überzeugt: "Wir brauchen mehr und bessere Zusammenarbeit."Der Riss sei tief. Aber Dollacker hofft, dass sich das Ganze in Jahren wieder einrenke, "denn es geht um unsere Kinder, unsere Jugendlichen und nicht um Vereinsvertreter". Doch Letztere gerieten sich in der folgenden Diskussion verbal in die Haare.Der Streitpunkt war schnell ausgemacht: Im Prinzip ging es um eine Spende in Höhe von 2000 Euro von der JFG Vilstal an die DJK Ensdorf zur Förderung des Jugendfußballs.Klaus Hernes schlug vor, im Protokoll anzumerken: "Die Spende wird angerechnet im Liquidationsverfahren." Das führte nach einem Wortgefecht zu einer vom 1. FC Rieden beantragten Auszeit. Nach einer weiteren, von Klaus Hernes und JFG-Vorsitzendem Rainer Huber sachlich geführten Diskussion, kam der Vorschlag aus Reihen der DJK Ensdorf, den Betrag einfach zurückzuüberweisen, "damit das Ganze eine saubere Linie hat". Damit stand aber drohend eine in zwei Wochen erneut anzuberaumende Sitzung im Raum - da dieser Antrag nicht fristgerecht eingereicht wurde, wie Hernes anmerkte.Daraufhin segneten die 19 anwesenden Stimmberechtigten der JFG-Führung und die Vertreter der drei Stammvereine den von der JFG-Führung vorgeschlagenen Text einstimmig ab. Ebenso einhellig fiel der Beschluss, dass die vier JFG-Vorsitzenden - Rainer Huber, Klaus Hernes, Karin Weigert und Christian Bauer - die Liquidation übernehmen. Zudem wurde dem Antrag Kemmeters zur Teilnahme an der Kassenprüfung entsprochen, sobald die noch ausstehenden Zahlungen beglichen sind.