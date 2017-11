Vermischtes Rieden

22.11.2017

Keine Kommune könne diese Kosten stemmen. Bürgermeister Erwin Geitner weiß, dass eine 24 Stunden dauernde Einsatzbereitschaft an 365 Tagen im Jahr keine Selbstverständlichkeit sind. Beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Vilshofen ist es an der Zeit, Mitglieder zu ehren.

Vilshofen. Es sei gute Tradition der Freiwilligen Feuerwehren, betonte Vorsitzender Georg Edenharter, beim Kameradschaftsabend verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Wehr zu ehren und auszuzeichnen. Im brechend vollen Saal des Gasthauses Zum Ochsenwirt er betonte er einleitend: "Wir haben die Aktiven der Wehr, ehemalige Aktive und die passiven Mitglieder mit Partner eingeladen, um wieder in geselliger Runde zusammenzusitzen." Denn Kameradschaft sei die Basis, auf der man miteinander arbeiten könne, vor allem wenn man sich aufeinander verlassen müsse.Neben Altbürgermeister und Ehrenmitglied Gotthard Färber, MdL Harald Schwartz und Bürgermeister Erwin Geitner kamen Kreisbrandmeister Jürgen Ehrnsberger sowie Ehrenkommandant Josef Götz und Ehrenmitglied Josef Piller senior. Der Kameradschaftsabend findet turnusgemäß alle drei Jahre statt. Gemeinsam mit Kommandant Rudi Beck und Bürgermeister Josef Weinfurtner zeichnete er verdiente Mitglieder aus: Seit 30 Jahren dabei sind Markus Meier, Peter Hirteis, Gerhard Grabinger jun., Klaus Hirteis, Bernhard Zechmeier, Johann Prößl, Günther Prößl, Reinhard Meier, Bertram Müllner, Christian Ferber, Albert Kräuter und Josef Meier. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Johann Höfler, Rudi Beck, Ulrich Heigl, Hans Wartha und Jürgen Nagy ausgezeichnet. 50 Jahre dabei sind Michael Fleischmann, Günther Schötz, Leonhard Stiegler, Georg Edenharter (Kesselbergstraße), Josef Rödl und Johann Zechmeier. Seit 60 Jahren bei der Feuerwehr sind Michael Edenharter, Johann Ehrnsperger, Hans Oswald, Anton Hottner, Josef Wiesner, Johann Praller und Johann Schmid. Adolf Meier wurde für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt.Lobend hob MdL Harald Schwartz das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrkameraden "bei Tag und bei Nacht, bei Wind und Wetter" hervor. Auch Bürgermeister Erwin Geitner betonte in seinem Grußwort, dass er die Wehr "365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag immer ehrenamtlich einsatzbereit zum Dienst für den Nächsten" sehe. Sie sei für die Marktgemeinde unverzichtbar. Die Grüße der Feuerwehr-Landkreisführung überbrachte Kreisbrandmeister Jürgen Ehrnsberger. Er dankte Kommandant Rudi Beck und seiner Mannschaft, die "wie etwa bei der Organisation der Fahrsicherheitstrainings für die Wehren im Landkreis" Hervorragendes leiste.Anschließend zeichnete Kommandant Rudi Beck für 25 Jahre aktiven Dienst die Feuerwehrkameraden Harald Geck und Jürgen Piller mit dem Feuerwehr-Ehrenkrug aus. Zudem sprach er die Beförderung von Torsten Fleischmann, Ronald Weiß und Thomas Appel zu Löschmeistern aus.