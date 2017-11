Vermischtes Rieden

02.11.2017

02.11.2017

"Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr", sangen die Kinder im Pfarrsaal von Ensdorf. Mit Kaninchen, Meerschweinchen, Hunden, Katzen, aber auch ihren Plüsch- und Kuscheltieren waren sie gekommen, um den Franziskus-Gottesdienst zu feiern und ihre tierischen Freunde segnen zu lassen.

Ensdorf. "Wir wollen heute des heiligen Franziskus gedenken", erläuterte Pfarrer Pater Hermann Sturm den Kleinen und ihren Eltern und erzählte vom Wirken des Mannes, der vor 800 Jahren in Assisi lebte und allen Tieren, auch Vögeln und Fischen, von der Liebe Gottes predigte.Als Sohn einer reichen Kaufmannsfamilie geboren, habe Franziskus bis zu seinem 25. Geburtstag in Reichtum und Überfluss gelebt, war wegen seiner Verschwendungssucht gar berüchtigt. Doch dann hörte er den Ruf Jesu und verteilte seinen Besitz an die Armen. "Er wollte wie Jesus leben", schilderte der Pater. Dadurch sei sein Blick frei geworden für die Wunder der Welt. Für Franziskus, der die Liebe Gottes vermittelt habe, seien neben den Menschen auch die Tiere Brüder und Schwestern gewesen, er habe die gesamte Schöpfung ohne Einschränkung verehrt.Dann bellten, miauten, wieherten zwitscherten und krähten die Kindern, denn der Pfarrer hatte sie aufgefordert, Tierlaute nachzumachen. Nach diesem Spaß beteten alle gemeinsam: "Allmächtiger Gott, die ganze Schöpfung bezeugt deine Größe und Güte. Du hast sie in die Hand des Menschen gegeben, damit er sie gebrauche und dir dafür danke. Schütze sie vor Krankheit und Gefahr und halte alle schädlichen Einflüsse von ihr fern."Und da im Bayerischen Wald Wölfe aus ihrem Gehege entkommen sind, kam sogar "ein ganz netter Wolf" (Bruder Robert Reiner) bei den Kindern vorbei. Im Anschluss an das Lied, "Gott hält die ganze Welt in seiner Hand", begleitet von Inge Rogenhofer auf der Gitarre, einem Bibeltext und den Fürbitten, segnete Sturm die Tiere der Buben und Mädchen."Damit ihr immer Freude an ihnen habt, sie gerne mögt und für sie sorgt", erläuterte der Pater kindgerecht den Hintergrund seiner Handlung. Auch die mitgebrachten Kuscheltiere schloss er ein, "weil sie euch trösten, wenn ihr traurig seid".