Kinder legen Weide neben Kloster an

13.04.2018

Ensdorf. "Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben", soll schon Albert Einstein gesagt haben. Und wenn es danach geht, dann steht es um den Menschen nicht besonders gut. Die Bienen finden heutzutage immer weniger natürliche Nahrungsquellen. Aber zum Glück gibt es eine Lösung. Menschen können den Insekten einen wahren Schmaus bieten.

Um mit gutem Beispiel voran zu gehen, hat die Umweltstation Kloster Ensdorf unter der Leitung der Biologin Melanie Hahn, dem Imker Robert Reiner, den Praktikanten des Bildungshauses Kloster Ensdorf und 23 Kindern aus der Region eine große Bienenweide am Klostergelände direkt neben dem Schaubienenstand angelegt. So haben die Bienen des Bio-Kloster-Imkers Robert Reiner in ein paar Wochen ein gefülltes Büfett direkt vor ihren Bienenstöcken. Die Kinder lernten bei einem Besuch des Schaubienenstandes der Umweltstation nicht nur alles über das Leben der Bienen und ihre Bedeutung für die Natur und den Menschen kennen, sondern durften auch frischen Honig aus den Waben der fleißigen Sammlerinnen naschen. Beim Auflockern des Bodens für die Bienenweide wurden sogar ein paar versteinerte Ammoniten gefunden, die mit Freude im Tümpelbiotop saubergewaschen wurden. Dabei entdeckten die Kinder Kröten und Frösche. Nach einer kleinen Stärkung im Kloster wurde der erlebnisreiche Tag mit einem Besuch des Kneippbeckens und Barfußpfads und Spielen zum Bienen-Schwänzeltanz abgeschlossen.