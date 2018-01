Vermischtes Rieden

22.01.2018

"Von den blauen Bergen kommen wir, von den Bergen, ach so weit von hier" tönte es durch den Saal des Schützenheims. Und toll maskierte Kinder jubelten und versuchten beim Spiel "Die Reise nach Jerusalem" einen Stuhl zu ergattern.

Die Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden hatte durch Kinderprinz Maximilian I. und Prinzessin Anna II. zum Kinderfasching ins Schützenheim eingeladen. Und da steppte am Samstagnachmittag der Bär. "Auf der Tanzfläche brodelt es ner so" kommentierte Narrhalla-Präsident Daniel Kellner im Cowboy-Kostüm, als die DJs mit richtigen Tanzhits wie Karel Gotts Babitschka oder dem Ententanz die Kinder zum Tanzen aufs Parkett holten. Und auch Donikkls Fliegerlied hallte durch den Saal. Mit Schwung und Elan forderten Kinderprinz Maximilian I. und Prinzessin Anna II. die bunt maskierte Kinderschar auf: "Feiert mit uns Fasching, tanzt und spielt." Die 14 Mädchen der Kindergarde zeigten ihre Kunst. Sie kamen um eine Zugabe nicht herum. Hofnarr Kurt zeichnete das Kinderprinzenpaar mit seinem Spezialorden aus. Die Kinder tobten über die Tanzfläche, hatten ihren Spaß an Polonäse und dem Luftballontanz.Dann aber hieß es "Parkett frei" für die zehn Mädchen der Jugendgarde, die mit ihrem Showtanz "Cowgirls" in den wilden Westen entführten - Spagat und Überschlag inklusive. Der Beifall des Publikums war ihnen sicher und auch sie kamen ohne Zugabe nicht vom Parkett. Verkleidet als Cowboys und Cowgirls, als Piraten, Feuerwehrmänner, Prinzessin, Indianer und süße Squaws, Prinzessinnen, süße Schmetterlinge, mit Schwertern bewaffnete Römer tanzten und tollten die Kinder danach weiter durch den Saal - und auch einige Biene Majas waren unterwegs und suchten ihren Freund Willi.Zu Spielen oder Wiener-Schnappen luden die flotten Mädels der Narrhalla ein. Die Mütter - vereinzelt hatten sich auch Papis in den Saal gewagt - ließen sich wie auch die Omas derweil Kaffee, Torten und Kuchen schmecken. Die kleinen Maschkerer aber sangen "Wir sind die Tramps, Tramps, Tramps von der Pfalz, uns steht das Wasser immer bis zum Hals" und zogen mit den Gardemädchen durch den Saal.