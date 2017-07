Vermischtes Rieden

13.07.2017

13.07.2017

Die Mädchen und Buben des Riedener Kindergartens waren ganz schön aufgeregt, schließlich ging für sie ein Traum in Erfüllung: Sie besuchten die Feuerwehr und waren danach auch noch zur Fahrt mit den Feuerwehrautos eingeladen. Die Feuerwehren Rieden und Vilshofen präsentierten sich und ihre Arbeit den Kindern. Vilshofens Kommandant Rudi Beck war mit zwei Autos, dem HLF 20 und dem Vorausrüstwagen, sowie einigen Aktiven dazu extra nach Rieden gekommen.

Rainer Salbeck, Kommandant der Riedener Wehr, freute sich, dass sich mehr als 60 Kinder der Bären-, Mäuse- und Sonnenkindergruppen mit ihren Erzieherinnen für die Feuerwehr interessierten. Zunächst erklärte er den Kindern, wie sie bei einem Brand einen korrekten Notruf über die Nummer 112 absetzen. Wichtig seien die fünf Ws: "Wer ruft an? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wir viele Verletzte gibt es? Warten auf Rückfragen". Als er einen Atemschutzgeräteträger in voller Ausrüstung vorstellte, betonte Salbeck: "Ihr braucht vor ihm keine Angst zu haben, er will euch helfen. Ihr dürft euch im Ernstfall vor ihm also nicht verstecken." Kein Kind hatte Angst davor, eine Fluchthaube aufzusetzen. Dann aber ging es in die Vollen. Eingeteilt in Gruppen, begutachteten die Kleinen die Fahrzeuge, zum Beispiel den Vorausrüstwagen der Vilshofener Wehr mit hydraulischem Rettungssatz, Spreizer, Schere, hydraulischem Zylinder und Hochdrucklöschgerät.Für das LF 8 der Riedener war Maschinist Daniel Kölbl zuständig. Er erklärte den Kindern, dass dieses Fahrzeug zur Brandbekämpfung eingesetzt werde, für Atemschutz und mit Hoch- und Schmutzwasserpumpen ausgerüstet sei. Die Mädchen und Buben lernten zudem das HLF 20 der Vilshofener Wehr und das LF 20 der Riedener Feuerwehr kennen. Auf eines hatten die Kleinen jedoch sehnsüchtig gewartet: Dass sie in den Autos mitfahren dürfen. Jeder wollte der Erste sein, als es hieß: "Auf geht es zur Fahrt mit den Feuerwehrautos durch Rieden". Von der Tour waren alle begeistert. Ehe es warme Wiener und Semmeln gab, durften die Kinder noch probehalber mit der Kübelspritze löschen.