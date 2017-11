Vermischtes Rieden

20.11.2017

4

0 20.11.2017

"DIG-PKU, was ist das denn?" Vor dem Benefizkonzert ist der Vorsitzende der Blaskapelle St. Georg Klaus Nemeth das oft gefragt worden. Phenylketonurie ist eine Stoffwechselstörung, die angeboren ist. "Weil es hier in unserer Nachbarschaft Menschen gibt, die an einer solchen Krankheit ihr Leben lang leiden", so erklärt es Nemeth, sollte der Erlös diesen Betroffenen zugute kommen. Einen Scheck über 2500 Euro überreichte er daher Tobias Hagedorn, dem Vorsitzenden der Deutschen Interessengemeinschaft Phenylketonurie.

In seinen Dankesworten ging er genauer auf das Thema ein: "Phenylketonurie ist eine seltene angeborene Stoffwechselstörung, von der etwa einer unter 10 000 Menschen betroffen ist." Die Patienten dürfen ihr Leben lang nur sehr wenig Eiweiß zu sich nehmen. Eine synthetische phenylalaninfreie Aminosäure-Mischung gleiche diese Unterversorgung aus. "Ein bisschen Diät und ein Pülverchen also, und alles ist gut?". Das klinge einfach. "Die Wahrheit ist jedoch komplizierter."Phenylketonurie bedeute lebenslangen Verzicht: auf Käse, Fisch, Milchprodukte, normales Mehl, Brot und Nudeln. Die Aminosäuremischungen müssten die Krankenkassen übernehmen, "aber ohne eiweißarme Speziallebensmittel ist eine ausgewogene Ernährung nicht möglich." Diese müssten die Patienten selbst tragen."Wir informieren die Öffentlichkeit, die Krankenkassen, sprechen mit Politikern, Ärzten über unsere Bedürfnisse." Betroffene würden zum Austausch zusammengebracht, arbeiten in Gruppen vor Ort, weil es dort den Familien am direktesten hilft. "Unser Ziel ist es, dass alle Betroffenen ihre Möglichkeiten im Leben voll entfalten können."