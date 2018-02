Vermischtes Rieden

28.02.2018

"Azapft is!", verkündet der Schmid-Karl beim Bockbierabend im Gasthaus Zum Schützenheim. Mit zwei Schlägen und an kloana Sprutz sticht er das 50-Liter-Fass voller Asam-Bock an. "Aber da war das Fass dran schuld", verteidigt Wirtin Andrea Schmid ihren Vater.

6,9 Prozent Alkohol

Wolfsbach. Und mit Wirtin Andrea, Bierkönigin Elisabeth I. und Braumeister Thomas Kolb eröffnet er einen feuchtfröhlichen Abend. Für diesen sorgte auch "Krach und Fürchterlich", die Haus- und Hofkapelle des Pirkenseer Heimat- und Trachtenvereins.Sie legte mit dem "Lied vom Rudern" und dem "Hammerstiel" so richtig los. Neben der Steirischen bedienten sich die Musikanten nur "Primitivinstrumenten" wie Teufelsgeige, Ratschn, Brummtopf, Holzlöffel, Waschbrett und ihrer Stimmen.Braumeister Thomas Kolb gab interessante Einblicke in die Besonderheit des Starkbieres, seiner Herstellungsart als untergäriges Bier mit einer Stammwürze von 18 Prozent und einem Alkoholgehalt von 6,9 Prozent. Er beschrieb das edle Getränk "nachtdunkel, malzig-aromatisch, leicht fruchtig und mit einer feinen Hopfennote." Die Gäste ließen sich zum süffigen dunklen Bockbier Wurstsalat, saure Bratwürst, Obatzten und deftigen Krustenbraten oder auch saure Schweinshaxn auf Kraut als Unterlage schmecken. "Krach und Fürchterlich" spielte weiter zünftig auf und zeigte Wirtshauserfahrung. Die Dorfpoeten Andi und Martin aus Pirkensee aber hatten im Wechsel noch deftige Witze und auch Trinksprüche auf Lager.