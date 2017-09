Vermischtes Rieden

28.09.2017

Bei ihrer Ahnenforschung ist Maria Götz aus Wunsiedel auf ausgewanderte Vorfahren gestoßen. Nachfahren dieser Auswanderer haben nun die alte Heimat besucht. In ihrer Kindheit zeigte ihr ihre Großmutter, die in Siegenhofen wohnte, oftmals Bilder von zwei elegant und schön gekleideten Damen und sprach dabei immer von Cousinen, die nach Amerika ausgewandert waren. Nach dem Tod der Großmutter war diese Quelle versiegt, die noch was über diese ausgewanderten Vorfahren gewusst hatte. Es waren keine Namen oder Adressen in der Familie oder Verwandtschaft mehr vorhanden, und die Kontakte längst erloschen.

In Wisconsin

Mit alten Ansichten

Doch ihre Neugierde war geweckt und sie hätte gerne gewusst, wer da ausgewandert war und wohin. Ein Familienstammbaum, den ihr ein Cousin vor einigen Jahren hat zukommen lassen, war der Anlass, gezielt nach den Auswanderern zu suchen und mit der Ahnenforschung zu beginnen.Zuerst nahm Maria Götz Verbindung mit den älteren Verwandten auf und erfuhr so immer mehr über ihre Vorfahren. Dann erweiterte sie die Suche auf das Diözesanarchiv in Regensburg und die Gemeinden in denen die Angehörigen gewohnt hatten. Irgendwann half ihr Dr. Achim Fuchs, der vor seiner Pensionierung unter anderem im Staatsarchiv Amberg gearbeitet hat, und ihr weitere Informationen geben konnte.So den Tipp, etwas über das Ancestry-Ahnenforschungs-Programm in Amerika zu suchen. Mittlerweile hatte Maria Götz auch Verbindung zum Riedener Ortsheimatpfleger Hubert Haas aufgenommen, der sich für sie in den Matrikeln der Pfarrgemeinde auf die Suche machte, und viele weitere Informationen herausfand.Dabei entdeckte er auch dass die Schwester der Urgroßmutter von Maria Götz, Maria Zenger aus Siegenhofen, mit Johann Mehringer aus Vilshofen (vom Metznbauer) im Jahre 1854 nach Wisconsin (USA) ausgewandert war. Diese Daten gab sie in ihr Ancestry-Programm ein und prompt meldeten sich auch Nachfahren der Familie Mehringer in Wisconsin. Per Internet baute sich so im Laufe von Monaten ein guter Kontakt auf.Nach einem Jahr reiste Maria Götz mit ihrem Mann Erich nach Amerika und besuchte die Familie von Francis und Mae Mehringer in Wisconsin. Dabei bekamen sie die Adresse eines Herrn Mäckl aus Vilshofen, der schon vor zehn Jahren, ebenfalls auf der Suche nach seinen Vorfahren, an die Familie Mehringer in den USA geschrieben hatte. Er war auf der Suche nach einem Vorfahren, der damals ebenfalls mit Johann Mehringer die Heimat verlassen hatte und mit demselben Schiff von Bremerhafen in die Neue Welt aufgebrochen war.Nun war es soweit: Mae Mehringer kam mit ihrer Nichte Karen aus den USA nach Wunsiedel, um mit Maria Götz die Heimat der Vorfahren ihres Mannes zu erkunden. Hierbei besuchten sie Albert Mehringer, den Metznbauern in Vilshofen, einen Nachfahren des ausgewanderten Johann Mehringer. Bei einem Mittagessen beim Ochsnwirt, an dem neben Maria und Erich Götz und den Gästen aus Amerika auch Dr. Fuchs, H. Mäckl, Hubert Haas und Albert Mehringer teilnahmen, wurde viel über Auswanderer und Ahnenforschung gesprochen.Nach dem Essen überreichte Ortsheimatpfleger Hubert Haas Mae Mehringer noch ein Bild mit alten Ansichten des Metznbauernhofes und des alten Affingbauernhofes aus den 1950er Jahren, der Heimat der Mehringers. Einer Besichtigung der ehemaligen Hofstelle des Affingbauern folgte ein Abstecher im Riedener Rathaus, wo die Gäste noch von Bürgermeister Erwin Geitner empfangen wurden. Mae Mehringer und ihre Nichte blieben noch einige Tage in Wunsiedel bei der Familie Götz bevor sie wieder in die USA zurückreisten.