Nach Erweiterung des Wertstoffhofs nun auch zweite Anbindung

11.08.2017

Bei einem Besuch von Landrat Richard Reisinger (Dritter von links) wurde der seit Mai erweiterte Wertstoffhof in Vilshofen offiziell wieder vollständig freigegeben. Der Umwelt- und Energieausschuss des Landkreises hatte sich im Oktober 2016 für die Vergrößerung des stark frequentierten Wertstoffhofes in Vilshofen an der Verbindungsstraße Vilshofen - Rieden ausgesprochen. Nicht zuletzt wegen der zwischenzeitlich aufgestellten Container und Behälter für Sperrmüll, Bioabfälle, Batterien und Akkus oder stoffgleichen Nichtverpackungen aus Kunststoffen. Ebenso war wegen der engen Verhältnisse und des Fehlens einer zweiten Ein- und Ausfahrt eine verkehrsgerechte Lenkung des enorm gestiegenen Anlieferverkehrs nicht mehr möglich. "Diese Gegebenheiten machten die Erweiterung notwendig", erläutert der Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft Robert Graf (Dritter von rechts). Weitere Gründe waren, dass der Trend eindeutig hin zum Wiederverwerten geht und die Wertstoffhoferlöse zur Stabilität der Abfallgebühren beitragen. Die Neuordnung des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie das neue Batteriegesetz werden in das Abfallwirtschaftskonzept eingearbeitet. Eine sechste Sammelgruppe für Photovoltaik-Module wird gebildet und so künftig auch in Vilshofen vorhanden sein. Die Erweiterung wurde durch die vom Landkreis beauftragte Firma Rubenbauer (Kümmersbruck) ausgeführt. Die ursprüngliche Wertstofffläche von 1800 wurde um weitere rund 825 Quadratmeter inklusive einer zweiten Ein- und Ausfahrt erweitert. Die Planung erfolgte durch das Büro Lubrich/Bedritzki (Sulzbach-Rosenberg) bei einer Auftragssumme von rund 92 000 Euro. Bild: sam