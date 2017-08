Vermischtes Rieden

06.08.2017

Baden bei Flutlicht mit tropischen Temperaturen. Dazu Musik aus einer Zeit, als sich die Rockmusik gerade aus den Verankerungen der Startrampe riss, von der ungarische Top-Band "A Nyughatatlan" im Riedener Freibad. Genau so hatten es sich Schwimmmeister Max Wagner und seine Mannschaft von der Wasserwacht sowie Badcafé-Pächter Markus Meier vorgestellt.

Spaß für Jung und Alt

Die Gäste tanzen mit

Die Verantwortlichen hatten sich wieder etwas Tolles einfallen lassen zum alljährlichen Nachtschwimmen. Wir gewünscht, spielte am Samstagabend auch das Wetter mit. Es herrschten angenehme Badetemperaturen, so dass nicht nur Riedener Kampfschwimmer ihre Bahnen zogen. Viele Jugendliche waren im Wasser, tauchten nach Ringen und hatten ebenso wie Opa Franz Fuchs mit seinen Enkeln Emelie und Maximilian viel Spaß.Gekühlte Getränke von der Cocktail-Bar oder ein süffiges Bier, Spezialitäten vom Grill, zu später Stunde noch eine Pizzasuppe vom offenen Feuer - und dazu als Einheizer "A Nyughatatlan" aus Budapest.Dies alles zog auch am Samstagabend wieder zahlreiche Gäste ins Freibad: Alle Plätze waren schnell belegt. Da strahlte Markus Meier, als er die Devise ausgab: "Wir wollen uns alle heute einen schönen, einen tollen Abend machen."Während sich die Badegäste bei Flutlicht im Wasser amüsierten, ganz Verwegene im Springerbecken elegante oder auch verwedelte Flüge zeigten, legten die sechs von "A Nyughatatlan" mit Johnny Cashs "Walk the line" los.Gitarrist und Sänger Kornèl Kovacs, Schlagzeuger Zoltàn Bartus, Attlila Petrovits am Kontrabass, die Sängerinnen Barbàla und Petra Pintèr und Geigerin Esther Fodor spielten im Stil Cashs alten Rockabilly, hatten aber auch eigene Songs und Hits im Country-Stil auf Lager."Sie spielen für euch Rock 'n'Roll, dass es nur so kracht", hatte Meier angekündigt - und dabei nicht zu viel versprochen. Die Band begeisterte das Publikum. Natürlich war die Bühne wieder toll dekoriert. Zuerst tanzten nur die ganz Mutigen, bald aber immer mehr Gäste zwischen den Tischen und vor der Bühne. Dabei kamen die 1950er-Jahre nicht nur akustisch, sondern auch im Outfit der Musikerinnen, die ihre Petticoats unter den Kleidern schwingen ließen, zu Ehren.Alle hatten ihren Spaß an diesem Abend. Brennende Holzscheite in Eisenkörben sorgten für Lagerfeuerstimmung - und viele fühlten sich in ihre Jugendzeit oder auch in die ihrer Eltern zurückversetzt.