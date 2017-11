Vermischtes Rieden

27.11.2017

Wolfsbach. Wenn Wolfgang Beier zum Irish-Folk-Meeting ruft, dann ist ein volles Haus garantiert. So war es auch am Freitag, als die Vier von Peerie Folk Session trotz Regens bis aus Flossenbürg kamen, um beim Meeting in der Gaststätte Schützenheim mit dabei zu sein. Sie hatten, so konnte man glauben "auch das irische Sauwetter mitgebracht".

Beier mit Gitarre, Agnes Guggenberger aus Sulzbach-Rosenberg mit Blockflöte und Gitarrist Manuel Dams aus Maxhütte-Haidhof - sie nennen sich die Wolf Creek Rambler. Sie eröffneten mit Statia Donelli's und Scotsman over the Border Fairies den Abend. Zum brillanten Folksänger mauserte sich Wolfgang Baier, als Agnes Guggenberger zu ihrer Querflöte bei Red is the rose mitmischte und das Trio mit Spanish lady und The Town I love so well das Publikum beeindruckten.Apropos Publikum: In der bis komplett gefüllten Gaststätte geizte es nicht mit Beifalls, spornte damit die Musiker an, ließ sich aber selbst von der Wirtin mit irischen Spezialitäten verwöhnen: Bohnentopf, Fish an Chips, Green Curryhähnchen mit Reis hatte sie ebenso wie eine süße irische Verführung (verschiedenes Obst überbacken, mit Vanilleeis und Sahne) auf der Speisenkarte und sorgte so für ein original Irish-Pub-Gefühl. Als Duo Folk & Quer beeindruckten Dams und Beier mit Pull the knife and stick it again, unter dem Namen Irish T 4 2 tritt Beier mit Agnes Guggenberger vors Publikum.Geige, Gitarre, Mandoline, Ukulele, Akkordeon, Kontrabass und Gesang hatten Stefan Weiß, Peter Bauer, Angela Bauer und Walter Lugert von der Peerie-Folk-Session im Gepäck, die nicht nur mit Mariel's Wedding/ Highland Laddie oder Black Velvet Band so richtig vom Leder zogen und das Publikum begeisterten. Mit Reals old Mountain Dew und Tell me Ma setzten sie noch eins drauf, ließen sich dann aus Angela Schmidts Küche "auf irisch verwöhnen".Alle Musikanten aber kamen, durch den Beifall der von der teils schnellen, teils melancholischen irischen Musik begeisterten Zuhörer angespornt, so richtig in Fahrt, legten los bis die Saiten glühten. Sie bestätigten damit bis in den späten Abend Wolfgang Beiers Lebensmotto "Musik hält jung".