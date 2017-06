Vermischtes Rieden

11.06.2017

11.06.2017

(sön) Zwei Vorbeter waren abwechselnd im Einsatz. Herbert Bräutigam trug das sechs Kilo schwere Wallfahrtskreuz, Klaus Jaintzyk den Lautsprecher, als die katholische Pfarrgemeinde am Samstag zum 314. Mal zum rund 30 Kilometer entfernten Habsberg aufbrach. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt erteilte ihnen Pfarrer Gottfried Schubacher den Reisesegen. "Wir ziehen zur Mutter der Gnaden, zu ihrem heiligen Bild", sangen die 110 Pilger, als sie bei sommerlichen Temperaturen zur Wallfahrtskirche Maria Heil der Kranken auf dem Habsberg losgingen. Nach der Ankunft verweilten die Gläubigen bei einer Andacht in der Gnadenkapelle. Das Wallfahrtsamt, dem sich eine Lichterprozession anschloss, wurde mit Pfarrer Elmar Spöttle gefeiert und von Lords Day umrahmt. Es sei immer "ein herrliches Erlebnis", den anstrengenden Weg auf den Habsberg geschafft zu haben und hier die Gemeinschaft der Riedener Wallfahrer zu erleben, sagten die Wallfahrtsleiter Josef Weinfurtner und Xaver Riepl. Die Kirche war mit mehreren Hundert Gläubigen gefüllt. Am Sonntagmorgen, das Kreuz trug nun Martin Hofmann, pilgerten rund 50 Pfarrangehörige zurück nach Rieden, wo sie gegen 16.30 Uhr von den Angehörigen empfangen wurden. Mit 88 Jahren war Konrad Ibler, der zum 63. Mal teilnahm, diesmal der älteste Pilger, der zehnjährigen Jakob Breitkopf der jüngste. Da es unterwegs keine Gaststätten mehr gibt, übernahm in Ransbach die Feuerwehr Rieden die Verpflegung. Die Familie Kotz servierte Kaffee und Kuchen. Bild: sön