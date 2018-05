Vermischtes Rieden

13.05.2018

13.05.2018

Wesentlicher Bestandteil der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung waren der Ablauf der 315. Habsberg-Wallfahrt und die Vorbereitungen zum Pfarrfest im Juli.

Vorsitzender Josef Weinfurtner blickte auf den Osternacht-Gottesdienst zurück, der zum zehnten Mal in Rieden am Ostersonntag um 6 Uhr mit einer gemeinsamen Feuerentzündung mit den evangelischen Christen stattfand. Der von Maria Huger und Michaela Hetzenecker für Kinder und Jugendliche angebotene Karfreitagskreuzweg im Pfarrheim war sehr gut besucht. Hier müsse man weiter aktiv vorangehen, um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen, sagte Weinfurtner.Die 315. Riedener Habsberg-Wallfahrt findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Juni, statt. Früher waren die Namenstage von Vitus und Benno, also 15. und 16. Juni, die Termine. Erst seit Mitte der 1960er-Jahre pilgern die Riedener am Wochenende um den 15. Juni nach Habsberg. Abmarsch von der Riedener Pfarrkirche ist am Samstag um 9 Uhr, gegen 16 Uhr erreicht die Gruppe den Habsberg. Den Wallfahrts-Abendgottesdienst um 18.30 Uhr begleitet die Riedener Blaskapelle. Die Getränke- und Essensversorgung für die Pilger wird wieder in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Rieden arrangiert.Am zweiten Juli-Wochenende (Samstag/Sonntag, 7. und 8. Juli) wird am Riedener Marktplatz wieder das Pfarrfest gefeiert. Am Samstag um 17.30 Uhr gibt es einen Gottesdienst aller Vereine mit Ehrung am Kriegerdenkmal und Kirchenzug zum Friedhof, anschließend Festbetrieb mit der Blaskapelle am Marktplatz. Am Sonntag nach dem Gottesdienst um 9.45 Uhr ist Frühschoppen mit der Blaskapelle. Dann folgt den ganzen Tag über ein Programm - unter anderem mit den Kindergartenkindern, Musik und Verlosung.