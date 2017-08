Vermischtes Rieden

13.08.2017

Da die Riedener es verstehen, kräftig zu feiern, haben sie heuer ihr 46. Vilstalfest und die 16. Kirwa auf den morgigen Feiertag ausgebaut. Sie können dabei auf ihre zwölf Kirwapaare bauen. Los ging es am Samstagvormittag mit dem Aufstellen des 35 Meter langen Kirwabaumes.

Technisches Gerät in Form eines großen Baggers stand zur Sicherung und Unterstützung für die mehr als 25 kräftigen Männer bereit, die den Kirwabaum mit Goißn in die Höhe hievten. Drei Kränze hatten die Kirwamoidln geflochten, die Spitze mit weiß-blauen Bändern geschmückt. Den untersten Kranz zieren mit den Namen der zwölf Kirwapaare versehene Herzen. Bayrische Rauten, das Riedener Wappen, ein Maßkrug und "Rieden 2017" schnitzen die Kirwaburschen kunstvoll ein.Baum-Meister Dieter Hofmeister führte beim Aufstellen das Kommando: "Auf geht's, pack ma's! Hauruck." Für flüssige Kraftnahrung in Maßkrügen sorgten die Kirwamoidln. Nach einer guten Stunde stand der Baum und wurde noch verkeilt. Am Nachmittag trafen sich die örtlichen Vereine mit Fahnenabordnungen am Rathaus und zogen zur Pfarrkirche. An den von den Pfarrern Gottfried Schubach und Joseph Uwitonze zelebrierten Festgottesdienst schloss sich die Bierprobe am Marktplatz an, bei der die Blaskapelle St. Georg für schmissige Melodien sorgte. Kirwapaare und Musiker marschierten zum Festplatz. Dort ließen es die Böllerschützen kräftig krachen. Für die Festwirts-Familie hieß Erhard Richthammer die Gäste willkommen.Bürgermeister Erwin Geitner unterstrich die Tradition von Vilstalfest und Kirwa. CSU-Landtagsabgeordneter Harald Schwartz hielt sich mit "Auf eine geniale Kirwa" kurz, sein Bundestagskollege Alois Karl wusste, dass "durch das Hoch Erwin das Wetter für euer tolles Fest besser wird". Mit dem letztjährigen Oberkirwapaar Melanie Ernstperger und Stefan Scharl tranken alle "auf a super guade Kirwa". Dann zog die Kirwaband "SaKrisch" musikalisch vom Leder. Bald standen die Kirwapaare auf den Tischen und tanzten. Die Gäste im Festzelt ließen es sich gut gehen bei Festbier und Schmankerln.Nach Weißwurstfrühstück, Kirwabärtreiben, Seniorennachmittag und Kirwagaudi mit "Sappralot" am heutigen Montag ist morgen nach Frühschoppen und Mittagstisch ein "Spiel ohne Grenzen". Am Abend klingen dann das Vilstalfest und die Kirwa gemütlich aus.