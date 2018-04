Vermischtes Rieden

23.04.2018

Auf Initiative von Brigitte Donhauser und Josef Beier wurde vor 40 Jahren, am 1. April 1978, der Ortsverein Rieden der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) gegründet. Das wurde nun gefeiert.

Ehrungen 10 Jahre: Peter Hofmann



20 Jahre: Angelika Fleischmann



25 Jahre: Edith Greß, Jutta Hofmann, Birgit Bauer, Luzia Fleischmann, Adolf Fleischmann, Rosemarie Hofmann, Monika Koller, Anna Weinfurtner



30 Jahre: Margareta Staufer, Gerda Schötz



40 Jahre: Maria Fleischmann, Irmgard Koller, Paula Müllner, Rosa Müllner, Loni Scheuerer, Maria Schmidt, Maria Bauer, Luitpold Bauer, Christa Donhauser, Christian Donhauser, Brigitte Donhauser, Georg Donhauser, Lotte Haas, Irmgard Haas, Johann Haas, Maria Huger, Margareta Koller, Karl Koller, Gertraud Schmucker, Rudolf Schmucker

Ihr habt ein interessantes Programm und lasst euch nicht so schnell einschüchtern, wenn eine Veranstaltung mal schwierig wird. KAB-Sekretär Markus Nickl über den Riedener Ortsverband

Bei einem von Präses Pfarrer Gottfried Schubach zelebrierten und vom Kirchenchor musikalisch umrahmten Gottesdienst in der Pfarrkirche wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht. Peter Pilz, Sprecher des Führungsteams, leitete anschließend im Bärenwirtssaal durch den Abend. Die Reihe der Grußwortredner führte Pfarrer Schubach an. Er betonte: "Wir dürfen froh und stolz auf unsere KAB sein, ihre Gründung war eine wunderbare Tat, die sich gelohnt hat." Schön aber wäre es, wenn junge Menschen zu ihr stoßen würden.KAB-Sekretär Markus Nickl lobte das Engagement des Ortsverbandes: "Ihr habt ein interessantes Programm und lasst euch nicht so schnell einschüchtern, wenn eine Veranstaltung mal schwierig wird." In drei Bildern zeigte er die Arbeit der KAB auf: Ihren Einsatz für den Menschen in der Arbeitswelt, ihre Hinweise auf Probleme, wie Alterssicherung oder Pflege, und der Blick in die Zukunft.Aufgewachsen in Sulzbach-Rosenberg, einer sehr lebendigen Pfarrei, erzählte Ortsvereins-Gründerin Brigitte Donhauser, sei sie nach Rieden gekommen "und da war es nicht lebendig". Ihr privates, aber auch ihr Arbeitsumfeld sei ihr Antrieb gewesen, den KAB-Ortsverein zu gründen. Bürgermeister Erwin Geitner blickte auf die Ursprünge der KAB zurück, die im 19. Jahrhundert als christlich-sozialer Verein in einer Zeit des sozialen Elends und bitterster Not der Arbeiter gegründet wurde. Seine Glückwünsche zum Jubiläum verband Geitner mit der Übergabe eines Spendenkuverts."Ich bin froh, dass es euch gibt", ging Pfarrgemeinderatssprecher Josef Weinfurtner lobend auf die vielfältigen Aktivitäten des KAB-Ortsvereins ein. Adalbert Obermeier, Geschäftsführer der örtlichen Raiffeisenbank, spannte einen Bogen vom Gründer der Genossenschaftsbank, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, hin zur KAB, "die sich beide für den Menschen einsetzen" und überreichte eine Spende.Auf die Geschichte des Ortsvereins blickte Andrea Höfler zurück, Pfarrer Schubach unterstrich dies anschließend mit einer Präsentation. Gemeinsam mit Geitner zeichneten er und die Mitglieder des Führungsteams Marianne Reindl und Peter Pilz viele Mitglieder für deren langjährige Mitgliedschaft aus.Eine besondere Ehrung nahm anschließend noch Rosi Hofmann vor. 1987 übernahmen Lotte Haas, Traudl Schmucker und Marianne Reindl den Vorsitz. Seitdem sind 30 Jahre vergangen und Marianne Reindl ist immer noch "voller Energie und Tatkraft im Vorstand vertreten". Dies sei Anlass, sie mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein zu ehren, "denn du hast den KAB-Ortsverein geprägt". KAB-Sekretär Markus Nickl zeichnete die Jubilarin mit einer Urkunde aus. Mit Blumenstöcken wurde für 14-jährige Mitarbeit im Vorstand Anneliese Obermeier sowie für zehnjährige Jutta Hofmann und Michaela Hetzenecker gedankt.