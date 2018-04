Vermischtes Rieden

26.04.2018

"Wenn ich den Fahrer nicht im Spiegel des Lkw oder Busses sehen kann, bin ich im toten Winkel, und der Fahrer kann mich auch nicht sehen", erklärten Verkehrserzieherin Dagmar Mayer und ihr Kollege Julian Sinning vom ADAC Nordbayern den Viertklässlern der Riedener Grundschule. Im Hof des Transportunternehmens Scharl demonstrierten sie den Schülern, wie dies in der Praxis aussieht. "Des is owa a Riesen-Feuerwehrauto", staunten die Buben der Klasse 4a. Mit Klassleiterin Kathrin Müller - im Anschluss kam die 4b mit Schulleiterin Christina Kölbl - waren die Kids hier.

Sie erfuhren "dass jedes Jahr viele Radfahrer oder Fußgänger bei Unfällen mit rechts abbiegenden Lastwagen sterben". Häufige Ursache dieser schweren Unfälle sei dabei der tote Winkel. Betroffen seien oft die schwächsten Verkehrsteilnehmer: Kinder auf dem Schulweg oder in ihrer Freizeit. Besonders hoch sei das Unfallrisiko laut der Verkehrserzieher, wenn ein Lastwagen an der Ampel stehe und nach rechts abbiegen wolle. Auch ein Kind, das mit seinem Rad auf dem Gehweg fahre, gerate leicht in den toten Winkel.Praxisnah wurde anschließend der Begriff des toten Winkels mit den Schülern erarbeitet. Vom Fahrersitz des Feuerwehrautos hatten diese die Möglichkeit, sich von der Existenz - und vor allem der Größe - des toten Winkels zu überzeugen. Dieser wurde mittels ausgelegter Folie eindrucksvoll demonstriert. "Da passt ja unsere ganze Klasse rein und der Fahrer kann nichts sehen", stellten die Kinder fest. Ganz wichtig sei für die Kinder der Merkspruch "Blickkontakt schafft Partnerschaft". Dies heiße aber auch, bei Unsicherheit lieber auf die Vorfahrt zu verzichten und so einen schlimmen Unfall zu vermeiden.