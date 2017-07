Vermischtes Rieden

17.07.2017

Mit "Märchen" war das Fest der Grundschule überschrieben. Für die musikalischen Auftritte der Klassen bot das Theatron im Pausenhof die perfekte Bühne. Und dann ging es schon los.

"Guten Tag" sang der Schulchor unter Leitung von Rektor Rudolf Scheuerer, der sich über den Besuch zahlreicher Eltern und Großeltern freute. Beim Fest, so Scheuerer, könnten sich die Kinder nach ihren Liedbeiträgen an Stationen verschiedene Märchen kennenlernen. Sein Dank galt allen Helfern des Elternbeirats für die Bewirtung, und dass Elke Beer mit der Juniorgruppe der Blaskapelle St. Georg das Fest bereichere, freue ihn ebenfalls sehr.Und dann ging es Schlag auf Schlag. Mit "In der Musik sind wir zu Hause" legten alle Kinder gleich richtig los. Lehrerin Nadine Hofmann führte durchs Programm, begleitete auf ihrer Gitarre die Stücke und fieberte mit der Klasse 1a mit, als diese mit einem leibhaftigem Großmütterchen "in Omas dickem Märchenbuch" blätterte. Es kamen neben anderen vertrauten Märchengestalten schnurstracks Schneewittchen und die sieben Zwerge ins Theatron. Anschließend sang die Klasse 1b "Dornröschen war ein schönes Kind" wobei Förderlehrer Egid Spies, der auf der Gitarre begleitete, mit sportlichen Einlagen begeisterte.Beim Lied "Was machen wir mit müden Kindern" behauptete die Klasse 3b "tanzen, springen, singen, lachen - und verrückte Sachen machen". Dann sang die 4b "Skip to my Lou" und die Klasse 4a "Springt ein Hirsch übern Bach" mit dem Zungenbrecher "schöne, greane, braune Brombeerblätterbladln". Nachdem die 3a lautstark verkündet hatte "Die Affen rasen durch den Wald" demonstrierte Elke Beers Bläsergruppe mit "Hänsel und Gretel" und "Early Red Bird" ihr musikalisches Können. Bei allen Akteuren geizten die Zuhörer nicht mit Applaus. Dann aber ließen sich Besucher und Kinder in der Aula bewirten, die Mitglieder des Elternbeirats kamen ins Schwitzen beim Verkauf von Kaffee, Kuchen und Torten und vielen anderen kulinarischen Köstlichkeiten.Nun war Tempo gefragt, um alle Aktionsstände zu absolvieren. Wattebällchen mussten bei Frau Holle gepustet werden, Sprüche raten oder am Märchenquiz teilnehmen, mit Gummistiefeln (Größe 41) einen Parcours absolvieren - der gestiefelte Kater ließ grüßen.Eine weitere Aufgabe hieß Frösche ins Ziel befördern, die Höhe vom Bett der Prinzessin auf der Erbse schätzen (nachdem man selbst noch eine Matratze gemalt hatte) - da hatten sich Lehrer und Kinder Märchenhaftes einfallen lassen. Nicht zu vergessen das Tisch eindecken und wie Aschenputtel Linsen auslesen. Filmfans konnten sich auch noch "Märchenkönig", "Es war einmal" oder "Schwuppdiwumm" der Video AG ansehen. Viele ließen sich zauberhafte Edelsteinarmbänder herstellen. Abschließend noch ein Höhepunkt in der Turnhalle: Begeistert lauschten nicht nur die Kinder Märchenerzählerin Sabine Kreiner, die, aufgelockert durch Musik, Lieder und Spiele, Volksmärchen erzählte.