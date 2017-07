Vermischtes Rieden

28.07.2017

Zum Schuljahresende gibt es nicht nur Kinder oder Jugendliche als Abgänger. Die Riedener Grundschule musste sogar sechs Lehrer des Kollegiums verabschieden.

"In diesem Jahr kann man von einem echten Umbruch sprechen", betonte stellvertretende Schulleiterin Elke Hollederer bei einer Feierstunde in der Mehrzweckhalle der Grundschule. Denn mindestens sechs Lehrkräfte des Kollegiums werden im nächsten Jahr nicht mehr an der Schule sein. "Darunter drei echte Urgesteine der Riedener Grundschule.". Monika Wein, Rita Götze und Renate Sturm verbrachten zusammen über 70 Dienstjahre an der Schule.Über 20 Jahre seien es bei Renate Sturm gewesen, betonte die stellvertretende Schulleiterin. Die letzten dreieinhalb Jahre war die erfahrene Pädagogin allerdings als Mobile Reserve an eine andere Schule abgeordnet worden. So hätten sie nur noch die Schüler der 4. Klassen erlebt. 28 Jahre wirkte Monika Wein an der Schule in Rieden. "Sie ist damit nicht nur Dienstälteste Lehrerin bei uns, es gibt auch in der Chronik der Schule kaum Lehrer, die länger zur Schule gehört haben."Seit 2005, also zwölf Jahre, gehörte Rita Götze, die heuer zudem 40 Jahre im Dienst ist, zum Kollegium. Überschlägig, so die Rechnung von Hollederer, habe jede der drei Pädagoginnen mehr als 500 Kinder durch Teile ihrer Grundschulzeit begleitet. Eine stolze Zahl, wie die stellvertretende Schulleiterin hervorhob. "Ihr habt stets versucht, den Schulkindern die Werte zu vermitteln, die sie für ein sozial verantwortungsbewusstes Zusammenleben in der Gesellschaft brauchen."Mit Liedern umrahmten die Klassen 4a/4b die Feierstunde und Schülerinnen der 4b legten zu ABBAs Waterloo eine flotte Sohle aufs Parkett. Mit den Geigensolis "Loare" von J. S. Bach und Antonio Vivaldis "Sonata V" trug die Lehrerin Nadine Hofmann zur Gestaltung der Feier bei. Noch drei weitere Lehrerinnen, die dieses oder einige zurückliegende Schuljahre mitprägten, waren zu verabschieden. Julia Söllner etwa, die als Lehramtsanwärterin in ihrem ersten Dienstjahr nach Rieden gekommen ist. "Und die wir jetzt zwei Jahre später, frisch verheiratet und als fertige Lehrerin verabschieden dürfen", wie Hollederer betonte.Sabine Mertel war in diesem Schuljahr als Mobile Reserve nach Rieden abgeordnet worden, "hat die 3a übernommen und diese Herausforderung hervorragend gemeistert". Die letzten drei Jahre, so die stellvertretende Schulleiterin weiter, war Nadine Hofmann an der Schule. "Sie war unsere Musik-Ikone, übernahm die Weihnachtsfeiern und die Aktionstage Musik." Jetzt nimmt sie noch ein Jahr Elternteilzeit, um sich mehr um ihre Kinder zu kümmern. Im Anschluss an ihre Laudationes fand Hollederer allerdings auch noch einige kritische Worte. "Dieses Schuljahr hatten wir bei uns zeitweise eine sehr angespannte Personalsituation mit mehreren erkrankten Kollegen. Da schon früh keine mobile Reserven mehr verfügbar waren, mussten fast alle Stunden innerhalb unseres Kollegiums aufgefangen werden", schilderte sie die Situation.Ausnahmslos hätten deshalb alle Kollegen zig Überstunden gemacht, "natürlich unbezahlte". Sie seien an ihren freien Tagen eingesprungen, haben Klassen-Doppelführungen übernommen. Unter dem Strich habe die gesamt Schulfamilie zusätzliche Aufgaben übernommen. Deshalb: "Ich bin stolz auf unsere Schulfamilie."