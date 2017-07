Vermischtes Rieden

09.07.2017

9

0 09.07.2017

Seit nunmehr 37 Jahren feiert auf dem Marktplatz rund um die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt die katholische Gemeinde ihr Fest. Punkt 17.15 Uhr krachte am Samstag ein Böllerschuss und die Blaskapelle St. Georg führte den Kirchenzug der Vereine mit ihren Fahnenabordnungen an.

Gepflegter Ratsch

36 Jahre im Ehrenamt "Beim ersten Pfarrfest, das Pfarrer Josef Meier ins Leben rief, stand Monika Walz schon an der Kasse des Grillstands", sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Weinfurtner. 36 Jahre lang hat sie unermüdlich Dienst für die Pfarrgemeinde geleistet, lobte auch Pfarrer Gottfried Schubach. Nun übergibt Walz die Aufgabe an Jüngere "und wir wollen für den jahrzehntelangen Einsatz danken", so Weinfurtner. (sön)

(sön) Nach der Messe gedachte Pfarrer Gottfried Schubach vor dem Krieger-Ehrenmal aller, "die durch grausame verbrecherische Kriege und Terror aus dem Leben gerissen wurden". Und er betete: "Steh allen bei, die heute unter Kriegsgefahr leben, erhalte uns und allen Völkern den Frieden." Die Fahnen der Vereine senkten sich, und nach der Segnung des Ehrenmals leitete die Blaskapelle mit einem Trompeten-Solo auf das Lied vom guten Kameraden über. Dann gedachten die Riedener auf dem Friedhof ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde. "Herr, nimm unsere Verstorbenen auf in den ewigen Frieden", betete nach der Gräbersegnung Schubach.Unter Leitung von Miroslaw Zgrzendek eröffnete anschließend die Blaskapelle St. Georg den weltlichen Teil des Pfarrfests und umrahmte den Abend mit zünftiger Blasmusik. Inzwischen war der Grill angeheizt, die Bratwürste und Steaks brutzelten. Der Schwendtner Sepp kurbelte an seiner Rettichmaschine Endlos-Radis, für Käse und Brezen zeichnete Andre Reindl zuständig. Der Duft frischer Küchel ließ Diätpläne vergessen und Kinder boten frische Brezen von der Stange an. Die Besucher saßen bei hochsommerlichen Temperaturen unter Zeltdächern oder im Schatten von Sonnenschirmen, manch gepflegter Ratsch ging zusammen. Da ließ man sich gerne noch eine frische Halbe und würzigen Rettich mit Butterbrot schmecken. Die Blaskapelle St. Georg spielte kräftig auf, die Schankkellner arbeiteten im Akkord, und die Bedienungen kamen ins Schwitzen.