Vermischtes Rieden

01.08.2017

Beim Sommerfest der Schützengesellschaft Vilstal Rieden wurden auch die Ergebnisse der Marktmeisterschaft im Luftgewehrschießen bekanntgegeben. Eva-Maria Kölbl, Vorsitzende der Vilstalschnupfer, war mit einem 11,9-Teiler bester Schütze. Sie wird als Einzelmeisterin auf der von Altbürgermeister Gotthard Färber gestifteten Schützenscheibe mit Bild verewigt. Zudem bekam sie auch eine Urkunde und einen Pokal überreicht.

Gemeinsam mit Bürgermeister Erwin Geitner gab Schützenmeister Thomas Graf die Ergebnisse der Riedener Marktmeisterschaft 2017 im Luftgewehrschießen bekannt, überreichte Urkunden und zeichnete mit Pokalen die jeweils ersten drei Sieger der einzelnen Klassen aus.Geschossen, so Graf, wurde in gemischten Mannschaften zu vier Schützen. Zehn Schüsse wurden pro Teilnehmer abgegeben. Die Teilnahme war nur ortsansässigen Startern, die weder an einem Ligenkampf, noch am Vilstalwanderpokal teilnehmen, erlaubt. Gewertet wurden bei den Einzelschützen das beste Blattl, bei den Mannschaften wurde die erzielte Punktzahl. "Es ist gute Tradition der Schützengesellschaft Vilstal die Preisverteilung der Marktmeisterschaft mit dem Sommerfest zu verbinden" betonte Bürgermeister Erwin Geitner. Dass das Riedener Urgestein Klaus Jaintzyk heuer die Kette des Gauschützenmeisters trage, werde mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde honoriert werden. An den Schützenmeister überreichte Geitner ein Spendenkuvert. Dann aber wurde es spannend, der Michl Köppl spielte einen Tusch und die Sieger der Marktmeisterschaft 2017 im Luftgewehrschießen wurden bekanntgegeben. Mit einem 11,9-Teiler wurde Eva-Maria Kölbl Einzelmeisterin, ihr folgten auf dem Treppchen Nadine Graf (48-Teiler) und Manuela Kölbl (53,7).In der Schützenklasse, in der acht Mannschaften an die Stände gingen, errang die SPD Rieden-Vilshofen mit Georg Söldner, Anna Stiegler, Evi Teich und Adelheid Söldner mit einem 1374,2-Gesamtteiler Platz 1 vor den "Fischern" (1394,5-Gesamtteiler) und dem "Bayern Fan-Club Vilstal Rieden Nr. 3" (1598,7-Gesamtteiler). Sie wurden mit Urkunden und Pokalen ausgezeichnet.Landessportleiter beschrieb abschließend die Marktmeisterschaft als eine Veranstaltung "die viele an den Schießsport heranführt". Sein Dank galt dem Bürgermeister und Marktgemeinde für die tatkräftige Unterstützung des Schützenvereins. Der Michl Köppl aber spielte weiter zünftig auf und lud mit dem "Böhmischen Traum" und dem "Seerosenwalzer" zum Träumen ein. Die Gäste aber ließen sich noch eine frische Halbe und Deftiges schmecken.